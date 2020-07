Daer espera "un fuerte anuncio" de medidas para "dinamizar la economía"

El secretario general de la CGT Héctor Daer afirmó que en los próximos días el Gobierno hará "un fuerte anuncio" de medidas tendientes a "dinamizar la economía y volver a ponerla en marcha", mientras que criticó el bloqueo del sindicato de Camioneros a Mercado Libre."Se espera que en los próximos días exista un fuerte anuncio sobre un paquete de medidas para inyectar capital de trabajo en las medianas empresas para dinamizar un poco la economía y volver a ponerla en marcha", remarcó el referente del gremio de Sanidad.En declaraciones a Radio Rivadavia, Daer señaló que el propio presidente Alberto Fernández días atrás "habló de un paquete de 60 medidas en un reportaje"."Creo que vamos a tener que vivir un tiempo con el virus, nos tenemos que adecuar responsablemente con el virus y que en ese marco la economía vuelva a funcionar", evaluó el gremialista al ser consultado sobre los pasos a seguir en medio de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.Por otro lado, consideró que "ahora son momentos para ser prudentes", por lo cual rechazó el bloqueo que efectuó la semana pasada el sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en los depósitos que prestan servicio para la empresa Mercado Libre."No fue prudente (la medida de fuerza de los Moyano), no es el mecanismo para concertar un diferendo de encuadramiento, me parece que es un error", opinó el sindicalista.A su vez, minimizó los cuestionamientos que hicieron en público al Presidente distintos dirigentes vinculados al Frente de Todos, al señalar que ese espacio "es un frente de diversos matices que hay que contemplarlos" y que "no es un frente de iguales".En declaraciones radiales, Daer también planteó que en la salida de la pandemia el Estado tendrá que ser "muy eficiente para preservar el empleo lo máximo que se pueda"."El Estado tendrá que ser muy eficiente en sostener el empleo lo máximo que se pueda. Hay que continuar con las empresas abiertas y los trabajadores adentro de las empresas", remarcó.E insistió: "Tenemos que transitar con alguna dinámica de reconstrucción de la economía muy rápidamente. Dinamizar la construcción, sobre todo en viviendas, que hay menos maquinaria y más participación humana y el apoyo económico a las pymes es fundamental para el arranque".Sobre las paritarias en los diferentes sectores, dijo que "son potestades de cada sindicato y se están discutiendo en un marco muy heterogéneo, donde hay actividades que funcionan y les va muy bien y viceversa".