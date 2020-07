Zaffaroni dijo que la Corte debería tener 15 ministros divididos en cinco salas

El ex presidente de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni consideró hoy que la Corte debería tener 15 ministros divididos en cinco salas, haciendo referencia a que el Gobierno buscará tratar una reforma judicial prontamente."La reforma judicial había que hacerla. Estaba bastante demorada. En principio, descentralizar poder es sano. Pero habrá que ver los detalles", explicó Zaffaroni en declaraciones radiales."No me gustaría formar parte del consejo consultivo, ya tengo demasiados problemas. Prácticamente no tengo tardes en las que no tenga una o dos charlas por Zoom", remarcó.En cuanto al actual trabajo de la Corte, sostuvo que "hay un funcionamiento que es pésimo por razones técnicas independientemente de que sean las mejores personas del mundo"."Una corte de cinco personas donde tres personas puedan acaparar todo el poder es una concentración de poder muy peligrosa", subrayó."La Corte debería tener 15 ministros dividida en 5 salas y que las salas resuelvan eso que es arbitrariedad de sentencia", sostuvo.También remarcó que otro problema muy grande es que la Corte Suprema "no tiene términos"."Por vía del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia la Corte termina siendo la última istancia de cualquier materia. ¿Cuándo una sentencia es arbitraria? Por regla general, cuando no me gusta", expresó.En ese sentido, consideró que no le quitaría ese poder a la Corte Suprema, pero incorporaría salas para que funcione mejor."Ser la ultimísima instancia de todo el país requiere que uno sepa de la materia y nadie sabe todo el derecho. Por eso es mejor tener distintas salas de gente que sepa de la materia", explicó."Hay una pelea política de por medio. Pero acá hay gente que está resolviendo pero no conoce la materia. Todos conocen derecho constitucional, pero fuera de eso conocen muy poco", aseguró.