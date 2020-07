Arroyo reafirmó su objetivo de generar "300 mil puestos de trabajo"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reafirmó hoy el objetivo de su gestión de "generar 300 mil puestos de trabajo" en los próximos meses para empezar a "reconstruir de abajo hacia arriba" el tejido social y la actividad de la economía popular.



Arroyo resaltó además la iniciativa del gobierno por la cual son formalizados quienes quieren vender o producir en la categoria de "monotributista social", algo que les permite "tener factura para producir y vender, acceder a microcréditos y durante 24 meses no tener que pagar tributo".



"Es la posibilidad de darle aire, que tenga factura, que pueda vender, y que, sin necesidad de tener que pagar lo que hoy no tiene, que son los impuestos", reiteró.



"Nosotros apuntamos a generar 300 mil puestos de trabajo ahora, en los próximos meses, que tienen que ver con 5 sectores. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, mucho de construcción de pequeña obra. Lo que tiene que ver con la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías", graficó.



Entre esos sectores también están "el textil, la economía del cuidado (gran parte del mundo de los geriátricos y de los hogares va a cambiar y las personas van a tener muchas más oportunidades de trabajo) y el reciclado".



Arroyo contó que en los últimos días recorrió emprendimientos productivos, que pudieron ponerse en marcha "a partir de créditos para máquinas y herramientas y créditos no bancarios a tasa del 3 por ciento anual".



"Lo que llevamos adelante con cada provincia es una unidad de gestión, transferimos fondos para que las provincias y los municipios organicen proyectos productivos", agregó.



El ministro reseñó que su gestión arrancó "con la Tarjeta Alimentar una semana después de haber asumido" y apuntó que siete meses después de eso su cartera logró "todo un mecanismo de apoyo a lo que tiene que ver con la situación crítica, la situación social."



"Antes del inicio de la pandemia eran 5 mil millones de pesos por mes la asistencia alimentaria y ahora son 14 mil millones. Ha habido una decisión de volcar recursos y de empezar por los últimos. Y también, lo que siempre hemos planteado que es la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba", enfatizó.



Fuente: Telam