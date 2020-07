Gobierno enviará al Congreso ampliación de prórroga del Presupuesto

"Vamos enviar esta semana la ampliación de la prórroga del presupuesto", sostuvo el funcionario, quien indicó: "No tenemos presupuesto 2020. El presupuesto 2020 es un presupuesto prorrogado del 2019 porque, cuando llegamos, el que se había armado tenía todas las metas distorsionadas".



"No servía, se había hecho antes del reperfilamiento. No cumplía con ningún parámetro de equilibrio macroeconómico.



Había pateado todos los problemas para este año y era muy difícil de tratar. En su hoja de ruta tenía un modelo de país orientado a la especulativo", señaló Cafiero en una entrevista televisiva.



Al ser consultado respecto de la deuda, destacó: "Tenemos expectativa porque la Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación".

"Siempre propusimos nuestra vocación de resolver el tema, pero lo vamos a resolver defendiendo los intereses de argentinos y argentinas", remarcó el jefe de Gabinete.



"Seguimos en la negociación, esforzándonos para ver cómo salimos adelante y sea una negociación de deuda que le permita a la Argentina, desde su soberanía, discutir su proyecto de país", resaltó.



De ese modo, insistió sobre la deuda: "Que sea una parte, un capítulo, que no sea un cepo al crecimiento o desarrollo del país".



Con relación a la ampliación de la moratoria, analizó: "Son medidas de recuperación que empezamos a enviar al Congreso para que se debata y son herramientas necesarias para reconstruir y recuperar esa tarea tan necesaria, que es la de la producción y el empleo".



"Vamos a ir de a poco recuperando la economía, las pymes, los comercios", confió Cafiero, quien puntualizó: "Hay un Presidente que ha decidido escuchar a todos los y las argentinas en cuales son las mejores políticas para salir adelante, no solo para la pandemia, sino para la Argentina".



Además, criticó: "Iniciamos un Gobierno que tenía aumento de desocupación, de pobreza, miles de pymes cerradas, una situación macroeconómica totalmente desequilibrada y un problema de deuda heredado".



NA