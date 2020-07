Covid-19: Bordet destacó el rol del equipo epidemiológico y de los intendentes

Inicio de clases

"Vamos a tener que convivir con el virus porque esta es la nueva normalidad que los tiempos nos exigen. Ni la vuelta a clases va a ser igual, ni tampoco la forma de circular de las personas, ni de relacionarnos, por lo menos hasta que la pandemia esté completamente dominada". Así lo manifestó el gobernador Gustavo Bordet hoy en Concordia.El mandatario señaló que la pandemia en la provincia hoy "está focalizada en tres ciudades que tienen contagio por conglomerado", pero aseguró que "hay una situación controlada, con un gran equipo epidemiológico y una tarea magnífica de los intendentes".Confirmó que se está trabajando en la habilitación de un nuevo laboratorio de testeos en la costa del Uruguay, lo cual depende de "la autorización que da la autoridad sanitaria nacional, porque si bien cualquier laboratorio en condiciones puede hacer testeos, los casos que ingresan a nuestro sistema provincial lo hacen también al sistema nacional y hay un protocolo. Hay que hacer un PCR en real time para poder cumplir con toda las normativas que exigen las autoridades nacionales, donde se unifica un solo criterio para todo el país, por lo que no es fácil que cualquier testeo se avale".Bordet hizo estas declaraciones en el marco de su visita a la ciudad de Concordia, donde junto al intendente Alfredo Francolini, recorrió la obra del gimnasio polideportivo del del Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física (Issef), que se retomó recientemente.Allí manifestó que la situación de la pandemia en Entre Ríos, "hoy está solamente focalizada en tres ciudades que tienen contagio por conglomerado, que son Paraná, Gualeguaychú y Santa Ana. Estamos trabajando fuertemente y articulando políticas con lo intendentes de las tres localidades", dijo y acotó que "en Paraná tomamos medidas que implican la restricción de la circulación de personas para no tener que cerrar comercios".Luego, sostuvo: "Entendemos que el contagio se propaga por la circulación de personas, por las reuniones sociales, que es lo que estamos tratando de evitar en estos días para salir del contagio por conglomerado en Paraná y también en Gualeguaychú y Santa Ana".Tras remarcar que "venimos teniendo un abordaje integral", el gobernador comentó que "hemos reforzado también los controles en las rutas, en el Túnel. Estamos trabajando con el gobernador de Santa Fe para los dos cruces fronterizos que tenemos y con el gobernador de Buenos Aires por Zárate-Brazo Largo, y fuertemente con una tarea de hisopados que se incrementó de manera exponencial".Más adelante, el gobernador mencionó que se está analizando "la posibilidad de hacer análisis en Concepción del Uruguay y poder tener la mayor cantidad de testeos posibles que nos den certeza sobre cómo se viene comportando la pandemia".No obstante ello, sostuvo que "hay una situación controlada en la provincia con un gran equipo epidemiológico que está trabajando y con una tarea magnífica de los intendentes que tienen un compromiso puesto para controlar en cada localidad la circulación del virus".Consultado con respecto al reinicio de clases en la provincia, afirmó: "Estamos evaluando en forma permanente y mientras haya situaciones de transmisión por conglomerado la verdad que es complejo. Hoy no están dadas claramente las condiciones, lo conversaremos cuando realmente se puedan volver a dictar clases pero no queremos generar expectativas que luego se tornan ilusorias".A continuación, indicó que ya se tiene "un protocolo preparado para automáticamente volver a las clases presenciales" cuando la situación epidemiológica lo permita, pero aclaró que "no será de la misma manera porque tampoco va a ser igual la sociedad en general. Tendremos que acostumbrarnos a vivir en una nueva normalidad, muy diferente a la anterior, porque pueden disminuir los casos de contagios pero el virus no va a desaparecer hasta que haya una vacuna"."Vamos a tener que convivir con el virus porque esta es la nueva normalidad que los tiempos nos exigen. Ni la vuelta a clases va a ser igual, ni tampoco lo será la forma de circular de las personas, ni de relacionarnos, por lo menos hasta que la pandemia esté completamente dominada en todo el mundo", resaltó el primer mandatario entrerriano.Más adelante, indicó que "varios intendentes están buscando aplicar el software para poder tener un control sobre los accesos. También hay diferencias, porque Paraná tiene siete u ocho accesos y un tránsito muy fluido por el Túnel con Santa Fe, lo cual resulta bastante más complejo. Los accesos a Paraná son por dos rutas nacionales como la 18 y la 12. También hay otra ruta nacional que conecta el Túnel Subfluvial y hay un gran conglomerado con otros municipios como San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde que están prácticamente dentro de un mismo núcleo urbano, lo cual dificulta bastante más el control de ingreso vehicular".En ese marco, señaló que "le he dado instrucciones al jefe de Policía para que refuerce, en estos 10 días que necesitamos que la circulación disminuya al mínimo, todos los controles de los acceso, que están a cargo de los intendentes de esas ciudades, Oro Verde, sobre la ruta 11; San Benito, sobre la ruta 12; Colonia Avellaneda, sobre la ruta 18; y dentro de la ciudad con todas las fuerzas de la Policía de la provincia más las fuerzas federales y también la municipalidad, que dispone todo el personal de inspectores de tránsito y de comercio, para restringir la circulación"."Nosotros no queremos parar la actividad económica ni perjudicar el comercio y la industria; lo que si queremos es que la gente sea responsable; y a veces solamente apelando a la responsabilidad no alcanza y hay que imponer medidas de control para evitar que haya reuniones clandestinas, que la gente circule sin ningún motivo, por lo menos por estos 10 días, hasta lograr un achatamiento considerable de la curva de contagios que tenemos en esa zona", subrayó.Por otro lado, confirmó que se está trabajando en la habilitación de un nuevo laboratorio de testeos en la costa del Uruguay, lo cual depende de "la autorización que da la autoridad sanitaria nacional, porque si bien cualquier laboratorio en condiciones puede hacer testeos, los casos que ingresan a nuestro sistema provincial lo hacen también al sistema nacional y hay un protocolo. Hay que hacer un PCR en real time para poder cumplir con toda las normativas que exigen las autoridades nacionales, donde se unifica un solo criterio para todo el país, por lo que no es fácil que cualquier testeo se avale".Al respecto, explicó que "el testeo que hace un laboratorio privado es un indicio y el laboratorio privado que realiza el testeo tiene la obligación de denunciarlo al sistema. Luego se practica con todas las muestras de real time, que tienen una efectividad altísima, casi perfecta, para tener la certeza si el contagio existe o no. Esto es lo que al principio Entre Ríos no tenía, luego lo pusimos en Paraná y ahora queremos ponerlo en la costa del río Uruguay".En otro orden, sobre el panorama económico para el próximo semestre, dijo que "lo ve muy difícil, porque hay una caída muy fuerte de los recursos, producto de que hay una baja de la actividad económica que es notoria; estamos pensando para la pospandemia en reactivar la obra pública para generar trabajo. También hay programas de Nación que están a punto de aplicarse en este sentido y también trabajar codo a codo con instituciones".Comentó que este jueves mantuvo una videoconferencia con el sector industrial, "que está planteando un plan de exportaciones para la pospandemia y coincidimos en que para la Región Centro y para una provincia productora de alimentos como es Entre Ríos, eso resulta clave para que podamos tener desarrollo productivo y empleo. Pero también vemos con preocupación que hay sectores que han perdido su capital de trabajo, donde claramente el sector de turismo es el más perjudicado"."Transmití al ministro de Turismo de Nación esta preocupación, me comentó de programas que están por salir para ir en auxilio", dijo y aseguró que "va a haber un Estado presente trabajando codo a codo con el sector privado para que no se caiga la actividad económica y que el producto bruto amortigüe su caída; y que por otro lado se sostenga el empleo que es lo que más nos preocupa".Y finalizó: "Desde las arcas públicas va a ser muy difícil; estamos administrando con mucha austeridad los pocos recursos que tenemos para poder hacer frente a nuestros compromisos, que es el pago de sueldos y jubilaciones, pero también asignamos recursos a obra pública porque ahí es donde está el trabajo de muchos entrerrianos, en el sector de la construcción, que hace que podamos sostener en la pospandemia fuentes de ingreso".En su visita a Concordia, el gobernador Gustavo Bordet, junto al intendente Alfredo Francolini, recorrió la obra del gimnasio polideportivo del Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física (Issef), cuya última etapa que se retomó hace unos días tras un proceso administrativo que permitió que la empresa reiniciara las tareas a fin de dar culminación al proyecto tal cual estaba prevista en los pliegos.Lo acompañaron en la recorrida, además, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el senador nacional Edgardo Kueider; la diputada nacional, Mayda Cresto; y los legisladores provinciales Angel Giano;Armando Gay; y Néstor Loggio, entre otros.