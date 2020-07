Productores debatieron sobre la realidad del Delta entrerriano

La Federación Agraria de Entre Ríos fue la artífice de una reunión, vía zoom, para debatir sobre la realidad y el futuro del Delta entrerriano. Uno de los disparadores del encuentro fue un proyecto presentado por la diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR) que apunta a dar sustentabilidad ambiental y desarrollo económico a la zona del Delta. Enriquecedor intercambio de opiniones.



El encuentro virtual fue convocado por las autoridades del distrito Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y el eje central giró en torno a la situación de la región que atraviesa el Delta entrerriano.



Si bien el debate sobre la actualidad y el futuro de esa zona viene de larga data, los focos de incendio de las últimas semanas reavivaron la discusión y fue en este contexto que la diputada Jaroslavsky presentó una iniciativa legislativa que busca alcanzar un equilibrio entre naturaleza y productividad: apunta a dar sustentabilidad ambiental y desarrollo económico a la zona del Delta y puntualmente dispone la necesidad de "establecer criterios de uso" y definir actividades factibles para cada zona de la región.



Fue en este marco que la Federación Agraria convocó a la reunión de la que participaron, además de Jaroslavsky, representantes del Delta, productores de la zona, directivos del INTA y de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta de Villa Paranacito, entre otros.



La legisladora brindó detalles acerca de su proyecto y calificó como "vital" la participación de todos los sectores involucrados en la temática para "poner en crisis" determinadas posturas, "abrir la discusión" y alcanzar consensos básicos con el fin de "llegar a contenidos viables" que puedan ser aplicados.



Desde Santa Fe hay algunos proyectos que tienen como fin declarar a la zona como Parque Nacional. Los productores locales rechazan esa propuesta y apuntan a la necesidad de dotar a los productores de herramientas sólidas para revalorizar la producción.



El dirigente de la FAA, Elvio Guía, consideró "oportuno discutir esto, plantear una agenda, dar el debate y no esconder las cosas debajo de la alfombra".



Varios productores de la zona salieron al cruce de la posibilidad de que se regule la actividad productiva porque los antecedentes marcan que "cuando el Estado interviene se implementan trabas burocráticas y se termina perjudicando a quienes quieren trabajar". Y sostuvieron que "para fortalecer al delta hay que producir más".



En respuesta a ello, Gracia Jaroslavsky aclaró que su proyecto no apunta a una mera regulación, sino a "la protección y el fomento de la actividad productiva" y propuso al resto reflexionar bajo qué marco legislativo se puede producir, evitar que haya un desarraigo de los pobladores y, a la vez, garantizar el cuidado de la biodiversidad.



En general, hubo coincidencias sobre la necesidad de que haya "una intervención virtuosa del Estado" y que se pueda avanzar en políticas que sean "un faro para la producción sustentable".



Finalmente acordaron conformar grupos de trabajo para continuar debatiendo sobre la temática: "Me ofrezco como herramienta para que encuentren un proyecto que los contenga", concluyó Jaroslavsky.