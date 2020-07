Rosario del Tala sin casos de covid 19: "Se logra con el compromiso de todos"

En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, Luis Alberto Schaaf, intendente de Rosario del Tala, localidad que no ha registrado hasta el momento casos de covid 19, afirmó que "esto se logra con el compromiso que tenemos todos los ciudadanos de Rosario del Tala, ojalá no existiera en toda la provincia ni en la Argentina, estamos trabajando mancomunadamente para que desaparezca este enemigo invisible".



Tras ello, hizo referencia a los controles que se realizan en los accesos a la localidad. "Instalamos dos puestos, uno sobre el río Gualeguay que viene de la zona de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Gualeguaychú y Buenos Aires y otro control en la ruta 39 para quienes vienen de Paraná, Gualeguay y Villaguay.

Con estos controles cerramos casi 31 accesos de caminos de tierra, ripio y asfalto".



En este sentido, destacó la buena predisposición que tiene la Policía Departamental y de Provincia "con 8 móviles que recorren los caminos vecinales y localidades vecinas". Y agregó que "estos dos puestos, que no son camineras, están las 24 horas pidiendo toda la documentación necesaria y se hace en conjunto con personal de la comuna y Bomberos".



Sobre el sistema de salud de la ciudad, Schaaf indicó que el hospital San Roque de Tala y la clínica privada tienen todo preparado en caso de que se registren casos positivos o sospechosos de covid 19.



"Lo ideal es que nos cuidemos, es la mejor vacuna y más allá que hay algunas críticas por los controles, sabemos lo que hacemos y estamos comprometidos. Que no esté el virus es importante y es gracias a todos".



En Rosario del Tala las reuniones sociales no están habilitadas, sí los encuentros familiares y los gimnasios, entre otras actividades. "Hay que seguir atentos, el virus puede entrar y estamos preparados", dijo finalmente el Intendente.