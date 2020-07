Las quemas en islas "tienen harta a la sociedad", dijo el intendente de Rosario

QUE PAGUEN LAS CONSECUENCIAS

Otra vez el humo en Rosario y todas las ciudades del litoral. Los que queman tienen una actitud criminal. pic.twitter.com/883Y0bC5H3 — pablo javkin (@pablojavkin) July 17, 2020

"Esta situación tiene harta a toda la sociedad. Hasta que no haya alguien preso o con una sanción penal, no vamos a poder solucionar el problema de los incendios en las islas", afirmó hoy el intendente Pablo Javkin al referirse al grave problema ambiental por los focos de fuego en ese sector de Entre Ríos y que afectan a Rosario y todas las localidades de la ribera del Paraná.Rosario sigue afectada hoy, aunque no tanto como ayer, por el penetrante olor a humo que llega desde las islas. El mandatario rosarino admitió vivir esta reiterada situación con "hartazgo".En declaraciones a LT8, Javkin expresó: "Hay que reconocer el trabajo de los brigadistas y de los aviones hidrantes, pero hasta que no haya alguien preso o con una sanción penal, no vamos a solucionar el problema de fondo"."No sólo Rosario. Todas las ciudades de este lado del río sufren este fenómeno que es cada vez más grave, con una incapacidad de respuestas en término de sanciones judiciales. Vamos a insistir para que se avance con la investigación. Entendemos que hay exhortos judiciales en marcha sobre los responsables, pero es un problema que tiene a toda la sociedad un poco harta, porque se hace un enorme esfuerzo y el problema se vuelve a repetir. En el medio de un contexto donde tenemos que tener un enorme cuidado en relación a la pandemia, tenemos que padecer los incendios", agregó.En ese sentido, Javkin remarcó: "Los incendios empezaron en marzo y la sensación es que no importan las consecuencias. Se prende fuego y el saldo de esa acción no importa. Vamos a seguir reclamando a las autoridades políticas y judiciales de Entre Ríos para que identifiquen a los propietarios de los campos y sancionarlos. Sino esto va a seguir. Todo el recorrido del litoral tiene incendios. Si no aparecen sanciones más duras a los responsables no habrá preocupación en evitarlos. Las consecuencias las pagamos desde este lado del Paraná". Fuente: (La Capital).-