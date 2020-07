Bordet se interesó en propuesta de política agroexportadora federal

Junto a los ministros de Producción, Juan José Bahillo, y de Economía, Hugo Ballay, el primer mandatario entrerriano tomó contacto este jueves de modo virtual, con integrantes de la cadena agroindustrial nacional, con representación federal, que llevan adelante esa propuesta a nivel país, con el fin de generar efectos positivos en empleo, producción, exportación e ingresos de divisas.



Al término del encuentro, el ministro Bahillo comentó que el proyecto presentado "está basado en incrementar las exportaciones en 16.000 millones de dólares que tendría un impacto de 31.000 millones de dólares en el crecimiento de la economía y generaría entre puestos directos e indirectos alrededor de 700.000 nuevos puestos de trabajo".



"Obviamente, este proyecto tiene muchos puntos en común con las realidades productivas, con los sectores productivos que tiene nuestra provincia", dijo y acotó que "nos pareció muy interesante la presentación de esa iniciativa. Tenemos una mirada compartida y muchas coincidencias hacia dónde crecer, hacia dónde desarrollar, cómo generar divisas para atender los problemas de endeudamiento que tiene el país y también de crecimiento que tiene que tener Argentina y Entre Ríos".



Luego sostuvo el ministro de Producción que "por otro lado, lo que también destacamos, y que creo que ahí es donde está la tarea política cumplida si lo logramos, es la generación de nuevos puestos de trabajo, el crecimiento económico, el desarrollo. Apostamos a eso y trabajamos en conjunto con los sectores para lograrlo".



"Aspiran a que se transforme en un proyecto de ley y por eso el interés en involucrarlo al gobernador que ha comprometido el compromiso de los legisladores y también la mirada sobre las cuentas. Por eso también fue interesante la participación del ministro de Economía", indicó.



Con respecto a la provincia, puntualizó: "Estamos convencidos de las definiciones que trazó el gobernador para el desarrollo de Entre Ríos. Hay tres o cuatro vectores que el gobernador compartió con estas cámaras empresariales que son obligaciones indelegables para nosotros: los puertos, la matriz energética, la red de caminos primarios y secundarios, y el desarrollo gasífero, para poder agregar valor y radicar industrias a lo largo y ancho de toda la provincia".



"Después de estas cuestiones que las tiene que garantizar el Estado, hay que construir -y lo estamos haciendo- una agenda con los distintos sectores productivos de la provincia, que son más de 15. Trabajamos en conjunto porque creemos en la articulación con el sector privado", acotó.



A su turno, el ministro Ballay sostuvo que, tal como lo expresó el gobernador en el encuentro, "mucho de los sectores productores de lo exportable en la parte de alimentos son de nuestra provincia, como por ejemplo el avícola, el arrocero y el arandanero".



Asimismo, rescató, "como lo señaló el gobernador, que es una iniciativa que viene del sector privado que propone la articulación con el sector público. Ni el sector privado, ni el Estado solo lo podría llevar a cabo, y por eso agradecieron todos los que expresaron sus palabras este apoyo y esta participación que hizo expresa el gobernador, no solamente en su condición de departamento Ejecutivo o de la provincia, sino también comprometer a los legisladores nacionales que acompañen este proyecto".



Dijo que se trata de un proyecto "que habla a 10 años, ambicioso y que realmente en el área económica también va a fijar primero algunos cuestionamientos de estabilidad impositiva y fiscal, de tratar de tener reglas claras y que realmente con sólo analizar los números de incremento de la ocupación de mano de obra, el distinto nivel de desarrollo o crecimiento de las exportaciones, hace que la economía de la provincia se va a ver beneficiada".



"Esta es una gran herramienta para trabajar. El pos pandemia va a ser un desafío muy grande, así como lo está siendo hoy para el sector de Salud específicamente, para el área de Producción, para el área económica. Por eso el gobernador expresó que esta es una herramienta muy importante para poder encarar lo que vendrá", resumió. La propuesta

Desde la organización, se destacó que dicha propuesta a priori tendrá impactos favorables en aumento de las exportaciones anuales (+16 mil millones de dólares), en el movimiento económico de todo el país (+32 mil millones de dólares), en el empleo distribuido en todo el país (+210 mil empleos directos y cerca de 700 mil indirectos).



Asimismo, se indicó que esta reactivación iría de la mano de un impacto fiscal neutro, así como no se prevé solicitar al gobierno ningún tipo de subsidio. Los efectos económicos implicarían inversiones y uso de tecnología, incluyendo nuevos servicios y maquinarias. Esta reactivación se hará de forma sustentable cuidando el ambiente con prácticas y procesos que no impacten en nuestros ecosistemas.



También se señaló que "el sector agroindustrial representa el 62 por ciento del total de las exportaciones argentinas de los últimos cinco años y estamos comprometidos en seguir aumentando nuestras exportaciones, con más inversiones que generen empleo, desarrollo territorial e ingreso de divisas. Para ello resulta imprescindible priorizar las negociaciones de los acuerdos comerciales como principal herramienta de creación de comercio y de inversiones externas".



"La Argentina viene atravesando una preocupante situación economía y social, que la pandemia ha intensificado. Esta propuesta busca fortalecer la visión de un país inclusivo, sustentable y prometedor; donde podamos volver a generar trabajos dignos y seguridad alimentaria para todos los argentinos. Consideramos que el contexto internacional actual y las capacidades productiva e industriales de la Argentina agroindustrial nos permiten tener ambiciones creíbles, razón por la cual hemos elaborado una propuesta que podría transformarse en un proyecto de ley", se señaló y luego se reiteró que "existe una oportunidad única de lanzar un trabajo mancomunado público-privado que logre los objetivos enunciados".



Participan en la propuesta las siguientes entidades: Acsoja, Argentrigo, Asagir, Asociación Semilleros Argentinos, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Cordoba, Bolsa de Cereales de Entre Rios, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Cámara Algodonera Argentina, Cámara Argentina De Biocombustibles, Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Cámara Argentina de Feedlot, Cámara Argentina de la Alfalfa, Cámara Argentina de Productores Avícolas, Cámara Argentina del Maní, Cámara de Industriales Arroceros, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Cámara de Legumbres de la República Argentina, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales, Centro de Corredores y Agentes, Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Centro de Exportadores de Cereales, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio Exportadores de Carnes, Federación Agraria Argentina (FAA), Federación Argentina de la Industria Molinera, Federación de Centros de Acopiadores de Cereales, Federación Olivícola Argentina, Frutas de Argentina, Maizar, Matba Rofex y Mesa Nacional de Carnes.