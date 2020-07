Fernández anunciará este viernes la nueva fase del aislamiento social

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el anuncio "se grabará desde las 11:00" en la Residencia de Olivos, a donde acudirán el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño.



Según indicaron las distintas fuentes gubernamentales a Noticias Argentinas, participarán del anuncio, de manera virtual, los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Arabela Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy), quienes tendrán su momento para "emitir un mensaje a la ciudadanía".

Respecto del anuncio, fuentes de Casa Rosada indicaron que "se pedirá una mayor responsabilidad social en cuanto a los cuidados", y aclararon que "se volverá a una fase 3, pero no se van a dar nuevas aperturas sino que será una etapa similar a la que había antes de la cuarentena estricta".

En ese punto, descartaron "grandes cambios" respectos de las fases transitadas hasta el momento en el AMBA, y detallaron que "a lo sumo, puede haber alguna flexibilización específica en alguna cuestión".



Según indicaron las mismas fuentes, esta mañana los epidemiólogos aconsejaron al Presidente "abrir poco" durante la próxima etapa de la cuarentena, teniendo en cuenta el número de contagios y ocupación de las camas de terapia intensiva.



Ante los datos de los contagios de las últimas 24 horas, que superan los 3.600 nuevos casos, el Gobierno tomará la próxima etapa del aislamiento como "una prueba", pero "no descarta volver atrás si la curva se dispara".



De esta manera, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se abrirían los locales de cercanía que no son esenciales, y se podría volver a permitir las salidas para realizar actividad física.



Por último, fuentes cercanas al gobernador bonaerense afirmaron a NA que "el tiempo de duplicación del virus está en 15 días, cuando hace algunos días estaba en 10", por lo que esperan que la pandemia "se haga más manejable, porque hay más camas de hospital disponible".



NA