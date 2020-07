Escuela fumigada: "No hubo un seguimiento en salud para los niños expuestos"

"Una sentencia más severa"

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia que condenó a tres personas por haber fumigado la Escuela N° 44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, en diciembre de 2014.Tras la sentencia que deja firme el fallo, la docente Mariela Leiva dialogó con Elonce TV y explicó que "esperaban la sentencia y el tiempo nos dio la razón", afirmó y aclaró que "tenemos un sinsabor con el tiempo en que demoró en elevarse a juicio y por otro lado, el fallo de contaminación ambiental y lesiones culposas leves, porque estaba todo dado para que se compruebe el dolo y se diera una sentencia de prisión efectiva", resaltó en diálogo conAl mismo tiempo, Leiva fundamentó sus dichos al recordar que "el productor, al año de fumigar frente a la escuela en diciembre de 2014, nuevamente en diciembre de 2015, hizo la misma aplicación y otra vez, violando todas las leyes como lo hizo un año antes. Es decir, la actitud reincidente del productor, hubiera dado para una sentencia más severa", explicó la maestra.La fumigación se realizó en diciembre de 2014, y se judicializó por la presentación de la docente Mariela Leiva, que estaba a cargo de la escuela en aquel entonces. El caldo de plaguicida volcado contenía los productos químicos denominados Ako Power, Dash, Aura y Clincher.Por otra parte, la docente subrayó que tras la fumigación en la escuela, no tuvimos un seguimiento de salud de los afectados. "Siempre hago referencia a que no hubo un seguimiento en salud ni a mí, ni a los niños que estuvieron expuestos en ese momento y que estaban ejerciendo su derecho a la educación", afirmó Leiva a Elonce y agregó que "una de las alumnas que estuvo expuesta, y que ahora tiene 17 años, sufre problemas de salud y le están haciendo sesiones de quimioterapia. Por eso, digo que no tuvimos un seguimiento en salud".Tras el fallo de la justicia entrerriana, la docente considera que se debe "seguir en la lucha, ejercer nuestros derechos y defender a los chicos que tenemos en las escuelas rurales, porque nosotros como docentes, ejercemos la tutela de esos niños cuando están en la escuela", reflexionó Leiva y agregó que "y hay que dejar en claro que nosotros no queremos enfrentarnos con el sector productivo y mucho menos, con los padres de los niños que son quienes siembran; sino que buscamos, construir un espacio de educación ambiental, basándonos en la salud, porque la militancia por la vida, siempre sigue", concluyó la docente.La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia que condenó a tres personas por haber fumigado la Escuela N° 44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay, en diciembre de 2014.José Mario Honecker, titular del campo lindante a la escuela; Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la firma Aero Litoral SA, de Villaguay; y el piloto de fumigó el campo, César Martín Visconti, fueron condenados el 3 de octubre de 2017 por el Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.A todos se le impuso la pena de un año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de lesiones leves culposas -imprudente- en concurso ideal con contaminación ambiental; imponiéndoles además el cumplimiento de reglas de conducta por el término de la condena, más inhabilitación especial como piloto aeroaplicador a Visconti, por el término de un año. Elonce.com.