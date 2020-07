Gobernadores valoraron el rol que juega en sus provincias el IFE

Los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, Neuquén y La Pampa y autoridades de otras cinco provincias valoraron la cobertura en sus distritos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a un universo de casi nueve millones de personas y logró que unos tres millones no cayeran en la pobreza.



En declaraciones formuladas a Télam, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "el ingreso familiar que reciben cerca de tres millones de bonaerenses resulta esencial para sostener a un sector vulnerable afectado por la pandemia".



"Fue una medida que se adoptó oportunamente y un complemento indispensable en este tiempo del cuidado de la salud", añadió.



El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, remarcó que "el IFE ha sido un motor importante para muchos santafesinos, el Estado Nacional ha alcanzado a más de 689 mil personas acá, por lo que celebramos esta nueva inyección de recursos, muy valiosa para todos".



Perotti destacó que, a través de Anses, la Nación envió a su distrito, solo en prestaciones extraordinarias, unos 24.400 millones de pesos, de los cuales 13.800 son del IFE y unos 8.000 millones por los pagos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).



En Santiago del Estero, son 254.827 las personas que perciben el bono de 10.000 pesos del IFE y, al conocerse que habrá un tercer pago para la provincia, el gobernador Gerardo Zamora destacó que "se trata de un paliativo importante frente a esta situación económica que estamos viviendo".



En Jujuy, tras regresar a la Fase 1 del aislamiento obligatorio el mes pasado, los jujeños volverán a percibir el IFE por una decisión del presidente Alberto Fernández, lo cual fue reconocido por el gobernador Gerardo Morales Morales: "Es una buena noticia recibir este beneficio en la provincia por el regreso a la fase estricta de la cuarentena", expresó Morales al respecto.



Por su parte, el gobernador de Tucumán Juan Manzur, sostuvo que "el IFE va a traer mucho bienestar al sector de la población muy complicado, que es el que más está sufriendo con la pandemia. En Tucumán, el IFE alcanza a más de 300 mil tucumanos, va a representar un gran impacto para la provincia".



En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil le agradeció al Presidente "que haya extendido un mes más el pago del IFE para los catamarqueños". "Entendemos que vamos a tener que estar navegando sobre la situación económica, nosotros tenemos las finanzas ordenadas pero no sabemos qué va a pasar con la economía por eso creo que hay que ser solidario", aseguró.



En Entre Ríos, cerca de 280.000 personas reciben el IFE: "La contención de los sectores más vulnerables que están sufriendo las consecuencias la pandemia es clave en nuestra provincia", dijo el gobernador Gustavo Bordet y destacó la "mirada solidaria del Gobierno nacional a los sectores más postergados".



En Neuquén, la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinado al salario complementario alcanzó a 52.271 empleados de 4.437 empresas, mientras que el IFE para monotributistas sociales, categorías A y B, y trabajadores informales, llegó a 103.408 beneficiarios.



El gobernador Omar Gutiérrez manifestó su "satisfacción" en oportunidad del anuncio del Gobierno nacional de pagar este mes el tercer IIFE y destacó "el trabajo en equipo con las provincias para poder salir adelante en el contexto de la pandemia de Covid-19".



Además de los mandatarios, altos funcionarios de otras provincias valoraron el alcance del IFE: es el caso de Chubut, donde el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, aseguró que "más de 74.000 chubutenses pudieron acceder al IFE y eso representó un sostén muy importante para los comprovincianos que pudieron paliar el parate a cero que tuvo la economía, sobre todo en el segmento de los cuentapropistas y emprendedores independientes".



Desde Santa Cruz, el jefe regional sur de la Anses, Pablo Ruiz, expresó que "el IFE es la principal ayuda por parte del Estado Nacional para afrontar esta pandemia que está destruyendo la economía, sobre todo la informal, la más golpeada en estos tiempos y fue una inyección de más 464.000 millones de pesos a la economía provincial".



Por otra parte, el IFE llega al 30% de los chaqueños, dijo una fuente del gobierno provincial, al confirmar que hay 355.000 beneficiarios en Chaco, al tiempo que señaló que "se sumó a otras y otros 35.000 ciudadanos que también tienen derecho de acceder a cobrar el beneficio" y que esto es consecuencia "de la situación económica y social que dejó la administración anterior".



En Córdoba, 738.729 son los beneficiarios del IFE, lo que representa un 8,3% del total de beneficiarios IFE del país. Esa provincia también recibió fondos de la ATP para cubrir el 50% de los salarios de 190.610 trabajadores de 22.032 empresas afectadas por la pandemia de coronavirus.



En Formosa, esta semana, más de 160 mil personas terminaron de cobrar el segundo IFE, según calcularon fuentes de la gobernación y aclararon que en esa provincia el operativo de pago estuvo a cargo del Banco de Formosa y la Policía Provincial, que con equipos de internet móvil se trasladaban a las localidades donde no hay cajeros para poder cobrar y evitar así la circulación de las personas por las rutas provinciales.



Por último Carlos Gallo, jefe regional de Anses Cuyo, en Mendoza, dijo que "el número de beneficiarios del IFE en Mendoza es de 362 mil personas".



"Como política pública ya se ha implementado en dos etapas, y a partir del mes que viene se empieza a pagar la tercera etapa. Son más de 10.000 millones de pesos para la provincia de Mendoza en las tres etapas", destacó.