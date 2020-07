Stratta destacó la comunicación "con perspectiva de género"

La vicegobernadora y presidenta del Senado de Entre Ríos, Laura Stratta, encabezó este miércoles por la tarde un nuevo encuentro de trabajo, bajo modalidad virtual, con comunicadoras sociales y periodistas de distintos puntos de la provincia y autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, dónde se dicta la carrera de Comunicación Social. Participó como invitada especial la doctora en Comunicación, Cynthia Ottaviano. En el espacio de intercambio de ideas, se abordaron los principales lineamientos del nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por razones de Género en Entre Ríos, que se trabaja de modo participativo y en ese marco se abordó específicamente la violencia mediática.



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora recordó cómo se originó este proyecto, trabajo se viene realizando y elaborando desde hace varios meses. "A quienes tenemos responsabilidades institucionales, y de gobierno, la realidad nos interpela a revisar las políticas públicas pero también las leyes, el marco que regula lo que podemos hacer los distintos Poderes del Estado", sostuvo.



La vicegobernadora brindó un detalle de los principales puntos del nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por razones de Género en Entre Ríos. "Lo primero que empezamos a ver era la modificación de la Ley 10.058, adhesión a la ley 26.485, estableciendo procedimientos propios en nuestro territorio provincial y también vimos la importancia de la revisión de la Ley 9.198, de violencia familiar que tenemos en la provincia de Entre Ríos, y que muchas veces no permite visibilizar y abordar bien la violencia de género", sostuvo Stratta, quien destacó además los encuentros que se realizaron anteriormente con organizaciones de la sociedad civil, con la investigadora y socióloga, Dora Barrancos y también con las áreas Mujer de distintos municipios y comunas de la provincia.



En tal sentido, Stratta expresó: "Nos parece importante poder tener un intercambio que nos permita enriquecer el proyecto".

Además, comentó que ciertos principios y características que tiene el proyecto "nos parecen novedosos, potentes y marcan un criterio distinto a la legislación actual". En ese sentido, ejemplificó, "Nos parecía importante poder empezar incorporar no solamente la mirada de la mujer que siempre tendemos a poner sobre la superficie que es la mujer urbana, sino también pensar en la mujer rural, en la mujer de isla, con todas sus particularidades y la necesidad de que el Estado pueda acompañarlas y mirarlas", resaltó Stratta.



Luego, dijo que esta iniciativa contempla el derecho a la niñez, a la adolescencia y a las adultas mayores; protege también los derechos del colectivo LGBTIQ+, de las mujeres con discapacidad, y vela por la salud mental de las mujeres.



Para Stratta es necesario contar con una ley que contemple otros tipos de violencia como la violencia obstétrica, laboral, institucional, pública y política y mediática. "Esto nos permite dejar de naturalizar las violencias que padecemos en otros ámbitos porque no están legisladas, violencias que están tapadas, que están naturalizadas y con las que convivimos", manifestó.



Complementar miradas

Por su parte, Ottaviano se manifestó agradecida por la invitación a participar de esta convocatoria, entendiendo que "son temáticas que requieren de diálogo, de encuentro, de complementar las miradas".



Al hablar del nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por razones de Género en Entre Ríos, destacó la incorporación de la perspectiva de la ruralidad y de las mujeres isleñas; y el tratamiento de los distintos tipos de violencias y consideró fundamental "reconocer la diversidad de las formas de ser mujeres y de ser integrantes del colectivo LGBTIQ+, y las distintas discriminaciones, entre ellas la de discapacidad".



Valoró "el reconocimiento de esas identidades porque parte del problema que tenemos es que hay una mirada muy sesgada de la realidad. Muchas veces hay proyecciones, de creer que mi realidad es la de la mayoría y esto no es así", dijo y agregó: "Las violencias mediáticas y simbólicas están muy bien definidas en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en el diálogo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".



"Cuando pensamos en el patriarcado como una forma de ordenamiento, que es económico, político, jurídico y comunicacional, no puedo separarlo de las lógicas del capitalismo y los altos grados de colonialidad en los medios de comunicación. Esto atraviesa las formas de producción, las jerarquizaciones y criterios periodísticos".



En tal sentido, la doctora en Comunicación Social, aseguró: "Es un desafío extraordinario el que tenemos de replantearnos qué es noticia y qué no lo es". Y planteó la necesidad de "pensar no sólo en lo que vemos y escuchamos en los medios de comunicación, sino también en las ausencias. Cuáles son las identidades, voces e historias silenciadas".



Compromiso institucional

En tanto, Gabriela Bergomás, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, agradeció la invitación de la vicegobernadora, sin dejar de recordar su condición de egresada de la casa de altos estudios.

Además, Bergomás destacó "el rol protagónico de los medios de comunicación, en vistas a lograr superar esa igualdad formal pero todavía no real en el abordaje de las cuestiones de género".



Seguidamente, consideró que la presencia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNER "tiene una especial significación en tanto formadora de comunicadores sociales y por su reconocida comunidad de graduados que conforman en su mayor parte los medios locales y regionales. Además de participar activamente en la implementación de las políticas de comunicación en el ámbito de lo público", agregó.



La decana también manifestó: "Reafirmamos desde este lugar, nuestro compromiso para transformar y promover la igualdad, el tratamiento plural y eliminar la discriminación en el abordaje de las cuestiones de género". Y añadió: "Aquí profundizamos nuestro compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos da un claro posicionamiento al respecto, y crea los órganos específicos, como la Defensoría del Público, al servicio de los ciudadanos, aportando una tarea de concientización que contribuye a su vez, a la transformación cultural y social".

Luego, durante la jornada, se abrió un espacio de intercambio del que participaron periodistas de diferentes lugares de la provincia que aportaron su mirada y experiencia respecto de la violencia en el ámbito de los medios de comunicación.

En ese marco las comunicadoras se refirieron a la situación laboral que viven en los diferentes medios, así como también la importancia de la pauta publicitaria a la hora de incidir en la generación de contenidos con perspectiva de género. En ese marco, celebraron la posibilidad de generar el espacio de intercambio para poder aportar a la construcción de una ley que de respuestas a las particularidades de los diferentes ámbitos y territorios.