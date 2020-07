Entre Ríos y Unicef trabajarán por equidad en acceso a derechos de niñas y niños

El programa iincluye un sistema de información y monitoreo de los Centros de e Primera Infancia y fue acordado durante un encuentro virtual en el que se relanzó la Mesa Provincial de Primera Infancia; y del que participaron además la vicegobernadora Laura Stratta, y la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira.



"Todos los esfuerzos que realicemos para garantizar los derechos y la equidad de nuestros niños y niñas son una inversión y un compromiso con el presente y el futuro de la provincia", sostuvo luego del encuentro Bordet, quien acotó: "Celebro el trabajo sostenido de Entre Ríos con UNICEF Argentina porque nos permite un intercambio fructífero para el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia".



En ese sentido, el mandatario llamó a "trabajar mancomunadamente al interior de la provincia para que las niñas y niños entrerrianos sean reconocidos como sujetos de derecho, que su voz sea escuchada, y que podamos construir ámbitos de cuidado".



"La salud de nuestras infancias, el acceso a derechos claves como la educación, el juego, la integración, y la eliminación de formas de violencia como el trabajo infantil tienen que ser compromisos de todos, y el pilar de la construcción de la sociedad que anhelamos", reflexionó el gobernador.



En la misma línea, el ministro Arroyo resaltó: "La primera infancia y la niñez son ejes prioritarios para nuestra gestión. Esta Mesa Provincial de Primera Infancia que pone en marcha el gobierno de Entre Ríos es clave para llevar adelante políticas públicas que garanticen los derechos de niñas y niños".



"Quiero destacar especialmente que desde la gestión del gobernador Bordet y la ministra Paira se ponga el foco en las prácticas de cuidado en el ámbito rural y en las islas. Además, tiene un valor trascendental la participación de UNICEF, que aporta su enorme experiencia en materia de promoción y protección de derechos de la niñez", aseguró.



"Desde UNICEF celebramos el compromiso de la provincia en poner la Primera Infancia en el centro de la agenda de trabajo y apoyamos el desarrollo de la Estrategia Nacional de Primera Infancia y su adopción por parte de la provincia de Entre Ríos. Asegurar los derechos de los niños y las niñas requiere el diseño de estrategias integrales que tomen en cuenta las dimensiones de inclusión social, salud, educación, cuidado y protección y los desafíos de coordinación entre distintos sectores como entre niveles de gobierno", aseguró Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina.



Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, comentó que durante la reunión "se destacaron varias cuestiones que nos parecen importantes: por un lado poner en agenda la necesidad de poder trabajar fuertemente en el marco de las políticas de primera infancia, de no hacerlo de un modo sesgado o aislado, sino en el marco de políticas integrales donde estén incluidos también el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación, además del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, el Ministerio de Desarrollo Social, y hacerlo en articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y los Gobiernos locales con el acompañamiento de UNICEF, que venimos sosteniendo desde hace ya varios años, en el marco de estas estrategias conjuntas pero con la necesidad y la mirada puesta aquí".



Stratta subrayó asimismo que "el ministro de Desarrollo de Nación destacaba justamente esto: no solamente lo que viene desarrollando la provincia en la materia, sino poner hoy también en este contexto y en la pospandemia a la primera infancia como política necesaria para poder desarrollarla en la provincia de Entre Ríos pero también poder articularla con el gobierno nacional". Trabajo interinstitucional Durante la reunión, la ministra de Desarrollo Social compartió el recorrido histórico de la Mesa y brindó detalles de la elaboración del Plan de Trabajo así como un diagnóstico provincial.



"Nuestro objetivo es disminuir las brechas de inequidad en el acceso a derechos en la niñez y, como siempre nos lo marca nuestro gobernador, trabajar de forma mancomunada con todos los actores que forman parte del espacio para garantizar los principios de integridad, corresponsabilidad y universalidad en la atención", explicó la ministra de Desarrollo Social.



En ese sentido, la ministra precisó: "La Mesa es un espacio de trabajo interministerial, pensado para que los actores que representan las diferentes instituciones, construyan objetivos comunes".



La organización detalló los cuatro ejes de trabajo conjunto sobre los que se avanzará: relanzar públicamente la Mesa Provincial de Primera Infancia; desarrollar un plan provincial de formación y fortalecimiento destinado a efectores de servicios de educación y cuidado de la Primera Infancia; implementar un Sistema de Información y Monitoreo de los Centros de Desarrollo Infantil; y la elaboración de protocolos de reapertura de los Centros de Primera Infancia, con foco en el abordaje del impacto emocional de los niños y niñas pequeñas.



En la videoconferencia también participaron Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y monitoreo de UNICEF; Carolina Aulicino, oficial de Políticas Públicas de UNICEF; y Olga Isaza, representante adjunta de UNICEF Argentina, así como el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, y el subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone. Acerca de la Mesa Provincial de Primera Infancia La Mesa se constituye hoy como "un espacio de coordinación y articulación de las políticas públicas provinciales y municipales de la Primera Infancia desde una perspectiva integral, con el fin de garantizar de modo prioritario el cumplimiento de los derechos de niñas y niños, sus familias y comunidades, aumentando los niveles de bienestar, disminuyendo los grados de desigualdad social, territorial y de género, garantizando el acceso universal a bienes y servicios de igual calidad, estableciendo metas de trabajo".



Para el logro de esos fines, estará integrada por todos los ministerios y secretarías del Estado entrerriano, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Consejo General de Educación (CGE). Antecedentes

En el marco del trabajo realizado desde el Observatorio de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo en forma conjunta con el Copnaf y UNICEF, comenzó la conformación de la Mesa para la Primera Infancia, el 14 de mayo de 2019, tomando como modelo la Estrategia Nacional Primera Infancia Primero. Se realizó un primer diagnóstico de situación y posteriormente se diseñó una estrategia provincial para la primera infancia en contexto local, familiar y comunitario, que se definió en diciembre del año pasado. La misma establece metas de trabajo a 2023, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.







El Fondo Conjunto de ODS (Joint SDG Fund) apoya a los países a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplir con el compromiso de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Tiene como objetivo estimular cambios de política integrados y transformadores, y apoyar a las Naciones Unidas en la creación de estrategias de financiamiento de ODS y realizar inversiones estratégicas para que los países aceleren el progreso en los ODS.







En el caso de Argentina, el objetivo de la propuesta aprobada es apoyar al gobierno nacional y los gobiernos provinciales en la implementación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia Primero y Estrategias Provinciales, en especial el fortalecimiento de los servicios de educación y cuidado para la primera infancia. Se focalizará en poblaciones de vulnerabilidad extrema, población indígena y población con discapacidad.





El proyecto conjunto se desarrollará durante 2020 y 2021. Bajo la coordinación de la Oficina del coordinador residente, Unicef asumirá el liderazgo de esta iniciativa, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).





En el actual contexto de pandemia, el relanzamiento de la Mesa provincial convocará a todas las instituciones a conocer el estado de situación, rever las metas propuestas y plantearse nuevos objetivos.