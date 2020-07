Definiciones sobre la cuarentena: Fernández se reúne con Larreta y Kicillof

El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en la Quinta de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para "evaluar las políticas que se van a llevar adelante" en relación con el aislamiento social impuesto ante la pandemia de coronavirus.



El encuentro del Presidente con Kicillof y Rodríguez Larreta está previsto para las 19, indicaron a Télam fuentes oficiales.



Allí se "terminará de evaluar cuáles son las políticas que se van a llevar adelante" para la cuarentena en el AMBA, cuya fase 1 finaliza el próximo viernes, indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Hoy también se dará cita el Gabinete económico, que encabeza Cafiero, para definir medidas "puntuales" destinadas a las actividades más afectadas por las restricciones.



En declaraciones a Crónica TV, el ministro coordinador destacó la reunión del Gabinete económico porque desde ahí, reseñó, "fueron surgiendo esas herramientas de políticas públicas como el IFE y los ATP" para atender la situación de los sectores más vulnerables.



Al respecto, adelantó que el área económica también está "trabajando en medidas puntuales" para los sectores comerciales denominados "críticos", en referencia a la gastronomía y peluquería, entre otros, y que son los que demorarán más tiempo en volver a la actividad.



"Independientemente de que alguna provincia pueda abrir, el consumo de ese tipo de actividades va a tardar mucho más, por una cuestión de miedos naturales y por las políticas de distanciamiento" social, dijo Cafiero, por lo que enfatizó que esos sectores "van a tener un apoyo concreto del Estado nacional".



En tanto, los gobiernos porteño y bonaerense mantuvieron hoy reuniones para avanzar en la coordinación de medidas y definir cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio luego del próximo viernes.



Los jefes de Gabinete bonaerense y porteño, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, realizaron un encuentro al mediodía en La Plata, tras el acuerdo alcanzado ayer por Kicillof y Rodríguez Larreta para decidir "coordinadamente" entre ambas administraciones la forma en que continuará en el AMBA la cuarentena.



En una entrevista con Télam, Kicillof dijo hoy que las medidas en el AMBA a partir del sábado "no van a ser idénticas" a las de la Ciudad, pero ratificó que "la decisión es coordinarlas porque no es sostenible que de un lado de la General Paz se abra todo y del otro lado nada".



En una reunión que mantuvo más tarde por videoconferencia con los 35 intendentes del distrito comprendidos en el AMBA, Kicillof consideró que fueron un "éxito" las medidas más restrictivas, por lo que espera que eso "se vea reflejado en los próximos días con la reducción en la velocidad del crecimiento de los casos".



La Gobernación informó que "durante el encuentro, los jefes comunales coincidieron en la importancia de trabajar con los casos positivos para aislarlos rápidamente y evitar la propagación del virus dentro de sus contactos estrechos, así como también mantener ciertas restricciones en el transporte público y el control de la circulación".



En la reunión de hoy entre Miguel y Bianco, que se hizo en la Casa de Gobierno bonaerense, participaron también los ministros provinciales de Salud, Daniel Gollan, y de la Producción, Augusto Costa, y sus pares porteños Fernán Quirós y José Luis Giusti.



Fuentes de la Ciudad informaron a Télam que en el encuentro se analizaron los datos vinculados al comportamiento de la curva de contagios de coronavirus y la situación del sistema sanitario en ambas jurisdicciones.



El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en declaraciones a El Destape Radio, aseguró que la curva de contagios por coronavirus muestra "una cierta moderación" y aseguró que, "si sigue de esta manera, vamos a tratar de ir desarmando la cuarentena".



Santilli señaló que "la tasa de duplicación de la pandemia pasó de 11 a 20 días y todos los indicadores están mostrando cierta moderación".



La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, dijo en declaraciones a radio La Red que los casos en el AMBA "no están creciendo tanto, pero aún hay crecimiento", por lo que explicó que se mirará "con mucha atención los números" antes de tomar una definición respecto de cómo continuar con la cuarentena.



"Si los números acompañan, la atención del gobernador está en el tema de la producción y la actividad industrial", destacó la funcionaria y consideró que "no se pueden abrir actividades que sigan complicando los contagios".



El Gobierno bonaerense precisó hoy que un total de 63 distritos del interior está en la fase 5 del aislamiento, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que los 35 municipios que integran el AMBA continúan en la cuarentena estricta.