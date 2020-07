Demoras en los retornos a las aulas: Descartan "una promoción automática"

Política El Gobierno confirmó la vuelta de las clases presenciales en nueve provincias

Al respecto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que el sistema educativo tendrá "un gran desafío" el año próximo donde habrá "una gran reorganización de los aprendizajes" ya que los saberes "van a tener que acreditarse en el aula" a la vez que descartó que se implemente "una promoción automática"., se van a reorganizar los aprendizajes para que puedan darse los contenidos que no alcanzaron a darse este año por falta de tiempo. Esto implica una distribución que puede abarcar inclusive el 2022", dijo Trotta.Por su parte la secretaría de Evaluación Educativa, Gabriela Diker, destacó que esto "no es una promoción automática, porque eso implica pasar de nivel sin haber acreditado los saberes del nivel anterior. Lo que decimos es que"."No se los va a dar por perdidos a esos contenidos, sino que serán reorganizados para que puedan ser dados el año próximo", indicó.El ministro destacó que, y para determinar esto mantenemos diálogos con aquellos países que ya retomaron las clases presenciales para aprender de sus experiencias".Y precisó que "que no puedan ir a la escuela por ser grupos de riesgo", mientras que en aquellas provincias que hayan abierto sus escuelas pero que paralelamente se haya incrementado la circulación de casos "se retrocederá para preservar la salud".