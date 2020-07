El Gobierno confirmó la vuelta de las clases presenciales en nueve provincias

Solamente con infraestructura

Tal como lo había anticipado, el Gobierno nacional confirmó la vuelta a clases presenciales en agosto en las provincias con baja circulación de coronavirus. Pero el regreso no será en todo el distrito, sino solamente en las localidades pequeñas de Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones y Corrientes. Y se priorizarán los últimos años de la primaria y la secundaria.Los alumnos podrán volver a cursar de manera presencial en las escuelas que tengan las condiciones del protocolo, o que hagan las reformas necesarias para poder abrir, para lo cual ely la compra de insumos de higiene y seguridad. También habrásepan cómo manejarse., aunque allí nunca haya circulado el virus. Y eso es responsabilidad del Estado de cada provincia", dijo el ministro Nicolás Trotta este martes, en un encuentro virtual con periodistas.Respecto de cuántas localidades volverán a las clases presenciales y qué cantidad de habitantes se puso como límite para este regreso,. No estimaron cuántos alumnos en total volverían a las aulas.Trotta explicó que. Y ante una pregunta desobre qué pasa si alguna familia tiene temor de mandar a sus hijos a la escuela,. "No es volver atrás. Todos estamos impactados por el virus., tanto en los aspectos epidemiológicos como sociológicos", aclaró.Además, antes de agosto, el Ministerio de Educación nacional va a convocar a la paritaria docente nacional para consensuar las condiciones de trabajo con los cinco sindicatos nacionales. Algunos gremios habían manifestado suEsta mañana, el ministro: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saa (San Luis) y Juan Manzur (Tucumán).Hace dos semanas el Consejo Federal de Educación había aprobado un estricto protocolo sanitario, con los "pisos mínimos" que deben cumplir todas las escuelas del país para volver a las clases presenciales. Entre ellos figuran que los chicos estarán obligados a; los grupos estarán conformados por el número de alumnos que permita cumplir con el distanciamiento (si lo superan, se dividirán en dos subgrupos que asistirán en días o semanas diferentes de acuerdo con las decisiones logísticas que se tomen en cada caso);El protocolo fue elaborado por el "Consejo Asesor para el regreso presencial a las aulas" del Ministerio de Educación que presidió el biólogo Diego Golombek, y que fue elaborado con expertos de las áreas de salud, transporte, la arquitectura escolar y que contaron con la colaboración, incluso,Desde el Ministerio de Educación afirmaron que el protocolo es lo suficientemente "robusto" como para que las autoridades de cada colegio puedan cumplirlo si se siguen esas pautas. De allí tiene que surgir si las aulas se dividirán en 2 o 3 grupos y cómo se escalonará el ingreso y el egreso de los estudiantes. Según dijo Trotta a Clarín,. Las provincias y también la comunidad educativa deben fiscalizar que esto sea así".Además, el documento contiene recomendaciones para que las disposiciones puedan llevarse a cabo. Una de ellas es que los colegiostradicional (todos mirando al docente) sino grupos de 2, 4 o 6 estudiantes aislados entre sí y siempre los mismos.El protocolo también establece que no se podrán realizar eventos o reuniones dentro de los establecimientos educativos y deberá haber ventilación natural en todos los ambientes.Según dijo el ministro Trotta, se trabajará en estrategias especiales para esos estudiantes y docentes que, por ser población de riesgo, no pueden concurrir a la escuela en forma presencial.Desde el ministerio consideran la reapertura de las escuelas como "a las clases presenciales". Para que este proceso avance se plantean estos pasos., así como preparar a las familias a través de una campaña en las cuestiones sanitarias básicas relacionadas con covid-19 y la reapertura de las aulas; articular a las escuelas con el sistema local de atención de salud; desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones; asegurarse de contar con los insumos necesarios (elementos, materiales, equipamiento, mobiliario) según protocolo vigente; asegurarse el acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables y cestos de basura; garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones; adecuar las aulas y espacios comunes para lograr el distanciamiento físico necesario; determinar la cantidad y disposición de estudiantes y la alternancia horaria y diaria para la asistencia; y colocar la señalética adecuada.; diseñar protocolos de uso de transporte público y escolar escalonado y que aseguren las condiciones sanitarias básicas para el traslado; mantener en todo momento el distanciamiento social de 2 metros; en recintos con los alumnos sentados -con tapabocas- será de 1,5 metros para nivel primario en adelante; cumplir con los protocolos sanitarios ante la confirmación de un caso o de un contacto estrecho con caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el establecimiento educativo; desarrollar estrategias para que quienes no puedan asistir a la escuela en las instancias presenciales puedan continuarlas en condiciones de mayor equidad posible de manera virtual; realizar limpieza y desinfección constantes, especialmente en zonas de mayor contacto y circulación, y con cada cambio de turno. Fuente: (Clarín).-