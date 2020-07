Empresas del Parque Industrial deberán completar formulario ante casos de Covid

El intendente de Paraná, Adán Bahl mantuvo un encuentro mediante videconferencia con distintos sectores económicos y empresarios del Parque Industrial de la ciudad, a quienes se informó sobre los protocolos ante posibles de Covid 19. Además se generará un formulario mediante la web del Municipio que deberán completar inmediatamente cuando detecten un caso del Coronavirus.y de manera rápida", señaló el presidente Municipal tras la reunión virtual de este lunes por la tarde.El aumento de casos positivos de Covid 19 en la capital entrerriana y, fundamentalmente, los que se detectaron el pasado fin de semana en dos cadenas importantes de supermercados, activó aún más los mecanismos de defensa y control del Municipio para tratar de neutralizar el número de contagios., también que la desinfección del comercio se realice de acuerdo al protocolo estipulado para esas circunstancias y que la empresa pueda reabrir al día siguiente, y no tener que cerrar sus puertas por algunos días.Bahl reiteró que "el Municipio trabaja codo a codo con el sector a través de una metodología muy simple para que se efectúen las adecuaciones, las desinfecciones que amerita cada caso en particular, para así rápidamente afrontar la situación y que esa empresa continúe trabajando".Sobre(www.parana.gob.ar), el Intendente manifestó: "Esto que implementamos son acciones rápidas para saber cómo actuar donde eventualmente hay un empleado con Covid positivo y que sea abordado de inmediato para asistirlo con los profesionales de la salud. El Municipio interviene y actúa rápidamente para darle tranquilidad al sector empresario y a los trabajadores, porque está en juego su salud". Luego agregó que "es imprescindible que todos seamos responsables también de nuestro accionar diario. Por ello insistimos permanentemente con el uso obligatorio del tapabocas en la vía pública, en mantener el distanciamiento, en no salir si no es necesario, y tener las medidas de higiene de manera permanente".Acompañaron al intendente Adán Bahl, la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farias; el secretario de Hacienda, Eduardo Macri; el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa; y la coordinadora del Nodo Epidemiologico de la Municipalidad, Silvina Saavedra.Mientras que por el sector empresario participaron Héctor Fratoni, del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER); Juan Pablo Cerini (El Hinojo S.A ?La Porca); Noemí Gasparín (Molinos San José); Gabriel Bourdin, presidente de la Asociación Empresarios del Parque Industria (ASEMPI) y titular de Petropack; Esteban Dorbessan (Cartocor S.A.); Verónica Bianchi (Aberturas Valentinuz); María Eugenia Hillairet (Nexo) y Mariana Aranguren (Papelera Entre Ríos). Todos ellos celebrando y manifestando su satisfacción por el encuentro y la celeridad para abordar la situación.El, quienes determinaron que allí se pueda reportar un posible caso positivo, decir la persona involucrada, los nexos que están afectados, cuáles fueron las medidas que tomaron, quiénes fueron los responsables de las empresas que intervinieron en el proceso de aislamiento, sanitización y demás controles que se realizaron.Inmediatamente, el Municipio recibe esos datos, se los gira a epidemiología del ministerio de Salud de la provincia, pero también se conservan esos datos en epidemiología de la Municipalidad, y cuando las empresas que presentaron esos casos positivos estén en condiciones de volver a trabajar se sigue adelante.Además, las empresas deben reenviar al Municipio el formulario en el cual certifique que el responsable de la misma realizó las tareas que debía por protocolo, control e higiene, y ahí se terminaría el proceso para evitar cerrar las empresas, a excepción del tiempo que dure la sanitización tras comprobarse un caso positivo.Asimismo, "se exige toda la seguridad del caso para con los trabajadores y para con la misma empresa, garantizando de ese modo el movimiento económico de nuestra ciudad y que esa tarea se vea facilitada con una herramienta más que se le brinda desde el Municipio. Esperemos que sea un ida y vuelta a través de este formulario, a los fines de no solo tender a la seguridad, sino a la relación que tenemos entre los empresarios, el Municipio, los sindicatos y la protección de los trabajadores y la actividad económica de la ciudad", expresó Pablo Testa tras el encuentro virtual con el sector empresario del Parque Industrial.