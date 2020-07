Se pospuso el informe provincial y se aguarda con expectativas las definiciones

Brotes por conglomerado

Situación en Paraná

Informe en pausa

Se demora el reporte de las autoridades provinciales sobre la situación de la pandemia de coronavirus en Entre Ríos y. Elcon focos muy marcados en los departamentos Paraná, Gualeguaychú y Diamante,A raíz de la situación, el Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria se reunió este domingo"Son dos grandes brotes de transmisión local por conglomerado que cada día se va complejizando muchísimo más por las características de los casos, pero también por las edades y la criticidad de algunos casos en particular que se nos han presentado en las últimas horas", subrayó la ministra de Salud, Sonia Velázquez.Cabe recordar que ante la aparición continua de casos desde hace más de 20 días, desde Salud provincial, admitieron días pasados, que los números en la capital entrerriana "no son los que deseábamos".; actividades físicas y deportivas, incluyendo las individuales y sin contacto físico, náuticas y cualquier otra desarrollada en el río; actividades gastronómicas- exceptuada la modalidad de envío a domicilio y tomar para llevar y la actividad en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.Tras una nueva reunión, llevada a cabo esta mañana, el reporte que emite la provincia a las 13 de los días lunes, miércoles y viernes,, respecto de la evolución de la pandemia. En breve informaremos el nuevo horario", indicaron en el breve comunicado.Por tal motivo, se aguarda que esta tarde, se defina si mantienen las restricciones, se profundizan o si existe alguna posibilidad de flexibilización, sobre todo en las ciudades con transmisión por conglomerado. Además, durante el fin de semana, se registraron casos de coronavirus en ciudades que no tenían casos positivos, lo que obligó a varias localidades a endurecer las medidas de prevención. Elonce.com