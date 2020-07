Fernández convocó a jefes de bloques de diputados a una videoconferencia

El presidente Alberto Fernández encabezará hoya una videoconferencia con jefes de bloque de la Cámara de Diputados para tratar los "cinco temas": "cuarentena", "moratoria", "deuda", "ampliación presupuestaria" y "reconstrucción post pandemia".



El bloque de Juntos para el Cambio puso en duda la aceptación a la invitación al aducir la necesidad de una mayor antelación.



Fuentes parlamentarias precisaron a NA que el encuentro virtual será a las 17.00 y contará con la participación del Presidente de la Cámara Diputados, Sergio Massa, que se sumará "desde el Congreso o la Residencia de Olivos".



Las mismas fuentes detallaron que "todos los presidentes de los bloques fueron avisados", pero aclararon que hasta el momento el único que no confirmó su presencia es Mario Negri, que preside el bloque de la UCR.



No obstante, horas más tarde, diputados de Juntos por el Cambio pusieron en duda su asistencia a la cita.



Señalaron, mediante un comunicado, que necesitan una convocatoria "con mayor antelación" y una reunión de sus representantes de ambas cámaras con el Presidente, "tanto por el tenor de los temas comprendidos como la naturaleza" de la fuerza opositora que, resaltaron, cuenta con 145 legisladores nacionales.



Los cinco temas a tratar son: "evaluación cuarentena y situación sanitaria", "ampliación presupuestaria para sostener las políticas de ingreso", "moratoria para todos los sectores afectados", "deuda soberana bajo legislación local. Mismo tratamiento que la Ley New York", y "diálogo para el acuerdo de reconstrucción post pandemia".



En ese marco, ya confirmaron su participación Romina del Plá (Frente de Izquierda), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbarch (Frente de la Concordia Misionero), y Liliana Sapag (Movimiento Popular Neuquino), entre otros.



En una videoconferencia con los gobernadores y el Presidente, realizada el pasado 8 de julio, Massa pidió a los mandatarios provinciales que "acompañen" al Gobierno nacional en tres temas: moratoria, tratamiento de la deuda bajo legislación local, y la ampliación del Presupuesto".



De esta manera, el Ejecutivo buscará retomar el diálogo con los jefes de bloque de la oposición, luego del duro comunicado que el pasado 4 de julio publicó Juntos por el Cambio a raíz del crimen de Fabián Gutiérrez.



El encuentro virtual se producirá luego de que Alberto Fernández realizó un llamado a "terminar con los odiadores seriales" durante el acto central por el Día de la Independencia, el pasado 9 de julio.



"Vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad, no me afecta. Pero necesito que sea llevada adelante con responsabilidad. La primera responsabilidad tiene que estar en no mentir y en respetarnos. Soy el primero que quiere eso", concluyó el jefe de Estado.