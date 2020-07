Federal: "No habrá retroceso en habilitaciones pero hay que reforzar cuidados"

En la convocatoria a la prensa local, el Comité de Emergencia Sanitaria; el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, la Senadora Provincial, Nancy Miranda, la Directora del Hospital J. J. de Urquiza, Daniela Silva, y la responsable del Nodo de Epidemiología hospitalaria, Verónica Maidana; brindaron algunos datos sobre la confirmación de un caso positivo de Covid 19, el que había sido hisopado el viernes, y cuyo resultado fue comunicado por el laboratorio provincial en las primeras horas de la mañana de este domingo. Es un hombre de 79 años, hipertenso, que había ingresado con un cuadro de neumonía.Chapino llamó a que la comunidad refuerce sus cuidados, "aislarse los que puedan hacerlo, y trabajar para la comunidad los que tenemos que hacerlo".Dirigiéndose a los comerciantes locales, a quienes realizan actividades deportivas, que fueron recientemente habilitados, "les pedimos controlar cada una de las situaciones y tomar las medidas en los lugares de trabajo, en los lugares en los que se realizan deportes, para que no tengamos que hacer un retroceso", informando que hasta el momento de esta conferencia de prensa no se ha analizado que medidas podrían tomarse en Federal.Por su parte, la directora del hospital, Daniela Silva, dijo que el viernes se registró el ingreso de un paciente con una afección respiratoria, lo que obligó a activar un protocolo de Covid 19, detectándose luego que el internado estaba cursando una neumonía, procediéndose a realizársele el hisopado, "resultado que tuvimos a las 36 horas"."El paciente se encuentra clínicamente estable, ingresó con requerimiento de asistencia con oxígeno, pero a partir de ayer sábado ya está estabilizado y sin necesidad de oxígeno", agregó.La funcionaria expuso también que se está trabajando en los contactos estrechos de la persona con Covid 19; asegurando que el personal hospitalario cuenta con todo el equipamiento necesario para el caso."Hay datos del paciente que no podemos dar, más que nada sobre su identidad, y tampoco tenemos nexo de contagio, ya que no refiere visita ni de familiares que hayan viajado, como tampoco que el haya viajado a ningún lugar de contacto", declaró Silva.En tanto, el responsable del nodo de Epidemiología, Verónica Maidana, expresó que "podemos decir, en primera instancia, que no hay un nexo de circulación activa, pero seguimos manteniendo la vigilancia"."Tenemos personas aisladas en el ámbito familiar en relación al paciente positivo, pero momentáneamente no se han podido realizar hisopados", agregó Maidana.Desde que comenzó la pandemia y posterior cuarentena, en Federal se han realizado 22 hisopados.Por su parte, la senadora provincial Nancy Miranda, expresó "sabíamos que en algún momento esto podía suceder, hoy nos toca tener un caso como el resto de la provincia, por lo que es necesario pedirle a la población tranquilidad", y continuó "la primera pregunta que va a surgir es saber quién es el enfermo. Es un vecino, somos nosotros, somos todos". (Federal al Día)