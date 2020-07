Bahl: "Estamos recuperando Paraná con obras que mejoran la vida de los vecinos"

Agradecimiento de los vecinos

El Intendente recorrió este viernes las obras de asfalto que se desarrollan en barrio 240 Viviendas y que están próximas a concluir. Los trabajos benefician a 200 familias y se ejecutan sobre un total de 24 cuadras en la zona delimitada por Artigas, Miguel David, Jorge Newbery y las vías del ferrocarril."Cuando la calle está pavimentada, uno puede llegar más fácil a la plaza, a la escuela o al centro de salud. La policía entra sin dificultad al barrio, lo recorre; las ambulancias también. Eso significa vivir más seguros. No es lo mismo salir de tu casa al barro, tener que pasar al lado de un descampado repleto de maleza y caminar en la oscuridad hasta el supermercado, que vivir en una calle asfaltada, iluminada y con el pasto cortado", señaló el intendente Adán Bahl.El presidente municipal recorrió los trabajos finales de pavimentación por grupos en el Barrio 240 Viviendas junto al secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento. La obra se reanudó tras el abandono de la anterior gestión y se encara a partir del saneamiento de las cuentas públicas, aún en el contexto de crisis que genera la pandemia."Muchas veces cuando se analiza una obra pública, uno lo hace desde una perspectiva económica, del movimiento que genera en el lugar, la mano de obra y la adquisición de materiales. Esta es una forma de analizarla. La otra, y tal vez la más importante, refiere al cambio que genera en la vida de las personas: cómo mejora el barrio, la seguridad y la calidad de vida, permitiendo el ingreso de patrulleros, ambulancias y del camión recolector de residuos en forma diaria. Es un cambio estructural muy importante", afirmó el intendente Adán Bahl.Los trabajos se desarrollan sobre un total de 24 cuadras en la zona delimitada por Artigas, Miguel David, Jorge Newbery y las vías del ferrocarril, beneficiando a casi 200 familias. Posterior a las tareas de reperfilado, saneamiento de la traza y construcción de cordones cunetas faltantes, se inició la colocación de carpeta asfáltica para completar y concluir la nueva red vial interna."Mejorar las condiciones de tránsito de una calzada, y hacerlo como corresponde, con los desagües pertinentes, con las caídas de agua para que no se inunde cuando llueve, por ejemplo, transforma todo alrededor. En primer lugar, integra esa zona al resto de la ciudad, porque la gente va a empezar a circular por esa calle para moverse de un lado a otro. Eso trae aparejado una potencialidad de desarrollo social y económico para el lugar", continuó Bahl."Hacer lo correcto, es continuar estas obras que, por diferentes razones, quedaron el año pasado neutralizadas. Esto significa continuar la obra pública para mejorar la calidad de vida de los vecinos, independientemente de la gestión. Las obras hay que hacerlas, continuarlas, concluirlas. Esa es la metodología que vamos a tener durante estos cuatro años: trabajar para concluir todo lo que se dejó y para realizar muchísimas obras más", afirmó el presidente municipal.Bahl destacó además que se trabaja para mejorar la conectividad en todos los barrios para que todos tengan acceso a los servicios. "La pandemia no nos ha detenido, seguimos trabajando con la misma confianza que tuvimos desde el primer momento. Queremos construir una ciudad moderna, integrada. Entre todos, estamos recuperando Paraná", finalizó.Maximiliano Céparo, del barrio Colinas del Sur: "Gracias al Intendente que visitó los trabajos. Hablamos de proyectos y sobre todo del asfalto. Estamos teniendo respuesta del Municipio y eso es muy importante para nosotros que somos vecinalistas".Darío González: "Por suerte ahora la obra se pudo retomar y parece que se va a finalizar. Estamos contentos por la visita del Intendente, me pareció muy solidario, que entiende el reclamo de los vecinos y se puso a disposición".Verónica Díaz, del barrio 240 Viviendas e integrante de la vecinal Colinas del Sur: "Venimos trabajando desde el comienzo del 2011 gestionando el asfalto, que ahora se va a hacer en todo el barrio. Esto no solo es algo estéticamente lindo, sino que nos mejora mucho la calidad de vida".