La titular de ANSES destacó el impacto social y económico que tuvo el IFE

La Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, destacó el impacto social y económico que tuvo el Ingreso Familiar de Emergencia desde su implementación: "La decisión del Presidente Alberto Fernández de implementar el IFE para ayudar a las familias argentinas en el marco de la pandemia por covid19 ha alcanzado un universo de casi 9 millones de personas y ha logrado que alrededor de 3 millones no caigan en la pobreza".



Fernanda Raverta agregó que "la decisión del Presidente de la Nación, que firmará un nuevo decreto que instrumentará esta política de ingresos para las familias argentinas que la están pasando mal en términos económicos, es la manera de mostrar que no solo Alberto Fernández y el Gobierno cuidan a los argentinos y a las argentinas en materia de salud, si no que también los acompañan en un momento tan complejo en términos económicos. Este Ingreso Familiar de Emergencia que asiste a casi 9 millones de argentinos y argentinas, con una erogación presupuestaria enorme de 270 mil millones de pesos, ha sido una herramienta fundamental para las familias argentinas y para los negocios de proximidad".



Por último, Raverta aclaró: "Estamos transcurriendo el segundo pago del IFE. En los próximos días vamos a anunciar desde ANSES a los beneficiarios el calendario de pago de este nuevo ingreso familiar, que va a ser realizado al mismo universo de personas y con la modalidad del depósito en cuentas bancarias para evitar posibles estafas y cuidar, a la vez, la salud de todas y todos los argentinos".