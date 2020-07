Amplían autorización de gimnasios a localidades sin circulación por conglomerado

A través del decreto Nº 1054 GOB se modifica la norma que habilitaba la actividad de los gimnasios en el territorio provincial, y se autoriza la actividad en la provincia, con excepción de las localidades que registren transmisión por conglomerados de Covid-19 oficializados por el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria.



En el mismo decreto, se aclara que se autoriza el funcionamiento de los gimnasios en localidades de la provincia, siempre y cuando no registren transmisión por conglomerados de Covd-19 certificado por la máxima autoridad sanitaria provincial, y en tanto se cumpla con las recomendaciones y protocolos.



La transmisión por conglomerado de Covid-19, se considera a la infección de personas por contacto indirecto, es decir, a la situación de contagio producido por un caso índice o secundario que permite desarrollas un seguimiento epidemiológico.



Al respecto, el ministro de Producción, Juan José Bahillo , explicó que "la provincia autoriza, pero son los municipios en particular quienes habilitarán esta actividad en cada una de las ciudades" y remarcó que "la autorizaciones se harán en aquellas ciudades que no tienen circulación por conglomerado".



Por último, precisó que los protocolos de funcionamiento, son previa y debidamente autorizados por una resolución del Ministerio de Producción".