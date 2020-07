Alberto Fernández anunció la prórroga del IFE por un mes en todo el país

El presidente Alberto Fernández mantuvo en la tarde de este miércoles una reunión mediante teleconferencia con gobernadores de todo el país en el que anunció que se prorrogará por un mes más el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a todas el país.



Según informaron fuentes oficiales a Ámbito, el Presidente sostuvo durante el encuentro que el IFE significó que "millones de argentinos no caigan en la pobreza, pero indicó que es una "herramienta de emergencia". "No vamos a poder darlo siempre", les dijo a los presentes.



El encuentro comenzó cerca de las 18 desde la Residencia de Olivos, donde el Jefe de Estado desarrolla sus actividades por recomendación de la Unidad Médica Presidencial, y contó con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el titular del Ejecutivo de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti y su par santafesino, Omar Perotti, entre otros.



En tanto, por el Gobierno estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía e Interior, Martín Guzmán y Eduardo "Wado" de Pedro y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



El Presidente les pidió a los mandatarios provinciales "seguir trabajando juntos" para reactivar las economías regionales en cada distrito del país. "Necesito que desarrollemos juntos el día después en las provincias", solicitó.



También destacó como "el verdadero federalismo" la ayuda que todo el país está brindandole a la provincia de Chaco en medio de la pandemia. "Mandamos terapistas de varias provincias a ayudar y a capacitar médicos al Chaco", explicó.



En el mismo, sentido Cafiero indicó que el IFE es una de las políticas publicas que no tiene antecedentes y que tuvo un impacto muy positivo en las provincias para reactivar el consumo. Además, insistió en que el Gobierno está haciendo un esfuerzo inédito en sus cuentas públicas y transfiriendo con equidad en las provincias y anunció que hoy salió el acta para un nuevo ATP.



Por su parte, Guzmán explicó los alcances de la nueva oferta argentina a los acreedores y agradeció el apoyo de los gobernadores enel proceso de reestructuración.



"No vamos a poner a Argentina de rodillas, es clave entender que ir mas allá nos dificultaría enormemente salir de la pandemia Hemos hecho un esfuerzo muy importante y es la hora de que ellos decidan", expresó, según las fuentes.



A su turno, Wado de Pedro informó que, en el marco del programa de apoyo financiero, hoy se firmó el desembolso de 10.000 millones de pesos mas en ATN, que se complementa con el fondo fiduciario de desarrollo provincial de 60.000 millones de pesos.



De parte de los gobernadores presentes hubo un fuerte respaldo al proceso y oferta argentina de reestructuración de la deuda y un agradecimiento al Gobierno por la continuidad del IFE y el ATP, así como a la transferencia de los ATN.



Por último, Sergio Massa les solicitó a los mandatarios provinciales que brinden su apoyo a diversas iniciativas que el oficialismo está impulsando en el Congreso. Entre estos temas se encuentran el tratamiento de la deuda bajo legislación local, la ampliación del Presupuesto y la nueva moratoria amplia.