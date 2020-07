La respuesta y una recomendación de Romero tras las protestas en Paraná

Tras las protestas registradas este miércoles en Paraná por parte de hoteleros, gastronómicos, dueños de gimnasios y de academias de danzas, la ministra de Gobierno Rosario Romero comunicó aqueEncomendó "paciencia" y les recomendó"Hay un derecho constitucional para manifestarse que es indudable y que nadie restringirá, pero sucede que cuando nos manifestamos, si no se guarda la distancia social, esos dos metros entre las personas, y si no se tiene tapabocas, estamosporquey en las grandes cabeceras de departamento", explicó Romero.Y continuó:porque el Estado no tiene una mirada de represión sobre las personas que hacen oír su voz en la calle, ni pensamos en un apercibimiento o denuncia penal en ese sentido, pero tenemos claro que debemos resguardar a nuestros ciudadanos del crecimiento de la pandemia".; pero si hay un grupo de personas, lo que no siempre ocurre, como pasó hoy en Paraná".Consultada a la ministra sobre una eventual respuesta a la ayuda económica que demanda el sector de hoteleros, gastronómicos y dueños de gimnasios de academias de danzas, ésta argumentó: "El ministro de Producción, Juan José Bahillo, ha dialogado con estos sectores así que sabemos de sus requerimientos y padecimientos; también el Estado nacional hizo aportes para el pago de sueldos y lo seguirá haciendo para aquellos lugares del país que no puedan retomar actividades normalmente"."El Estado apoya de todos los modos que puede, con los recursos tiene porque la crisis es indudable, por eso Entre Ríos sacó una ley de emergencia y estamos con todas las dificultades propias que tiene el mundo frente a la pandemia", argumentó Romero al tiempo que agregó: "La baja de la actividad económica se siente en todos los sectores y en los ingresos del Estado porque ni la copartipación nacional ni provincial es la misma"., la funcionaria sentenció: "Si recuperamos el estado que teníamos en Paraná en cuanto a cantidad de casos, seguramente, podremos pensar en una apertura para ese sector que lo está padeciendo, pero