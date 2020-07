En la provincia hay 4 pacientes con Covid-19 internados en terapia intensiva

Contactos estrechos

En el reporte sobre el estado provincial en relación al covid-19, el subsecretario de Redes Integradas, Marcos Bachetti, comentó que "en la provincia hay cuatro pacientes en estado crítico en terapia intensiva. Dos son de Paraná y dos están internados en Concordia, pero pertenecen al Departamento de Federación".Teniendo en cuenta el estado de los pacientes, explicó que "todos están en distintas etapas de la enfermedad. El estado crítico tiene una estancia prolongada en. Esto refiere a que el giro cama de estos pacientes no sea rápido".Además, dijo que "hay una persona que está aislada en estado crítico, pero estamos esperando el resultado del hisopado".Sobre la situación provincial dijo que "se ha complejizado la situación en relación a la pandemia, y hemos reforzado las acciones. Una de ellas es el Plan Detectar con el que estamos trabajando actualmente.""El Plan Detectar en un primer momento, tenía a cargo la búsqueda de personas síntomas respiratorios casa por casa.en los barrios", mencionó el subsecretario.En este sentido remarcó que "al ampliar la definición de casos sospechosos y pudimos saber el estadio de estos nexos epidemiológicos previos al estudio de síntomas".Sobre la situación de la capital entrerriana declaró que "estamos haciendo un esfuerzo doble para contener la situación de Paraná"."Hay varios casos sin nexo, pero", sumó el funcionario.En relación a la búsqueda de nexos epidemiológicos dijo que "en un primer momento la circulación de las personas estaba restringida, entonces los nexos de cada caso positivos eran pocos. Hoy en día al haber mayor circulación, cada positivo tiene muchos contactos estrechos, alrededor de 60 y 70""Estos contactos son esenciales para contener la propagación del virus y mitigar el desarrollo de la enfermedad", sentenció Bachetti.Además, explicó que los pacientes positivos son los que determinan cuales son los contactos estrechos y se "empieza a abrir el abanico de casos para estudiar, desde los más cercanos, hacia los más lejanos".Acerca de la posibilidad de cambiar el estado de situación epidemiológica de la capital entrerriana, mencionó que "la definición de transmisión por conglomerado no es una cuestión cuantitativa, no quiere decir que si hay 10 casos sin nexo haya cambio de situación.".Teniendo en cuenta los controles sanitarios en el Túnel Subfluvial, Bachetti mencionó que "los operativos son importantes ya que la mayoría de los casos de covid-19 en Entre Ríos vinieron de personas que llegaron a la provincia".