Habilitaron la apertura de iglesias y templos para celebración de misas y cultos

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, confirmó que, supo"Las actividades religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto pueden comenzar a funcionar cumpliendo con las normas del protocolo", anunció la funcionaria provincial.En relación al protocolo de cuidado, la ministra detalló que deberán acatarse "normas de higiene antes del ingreso al lugar de culto, que se ingrese por un lugar y se salga por otro, que no haya más de diez personas simultáneamente y que no permanezcan más de una hora dentro del lugar de culto"., remarcó Romero al destacar que "está regulado todo lo que puede pasar dentro de un lugar de culto en este decreto 1053 que empieza a tener vigencia a partir de este miércoles"."Si bien todavía no es indeterminado el número de personas que pueden entrar en una iglesia o en un lugar de culto, sino que es hasta diez personas, este decreto aliviará el pedido que se reitera en toda la provincia, y que todo el equipo de gobierno está recibiendo desde hace mucho tiempo", argumentó.Consultada a Romero por las disposiciones que se implementarán debido al fin de semana largo que se aproxima, éste comunicó que "la Policía estará en todas las rutas, en los 17 puestos camineros y en todos los ingresos a la provincia haciendo controles que a veces se complementan con un control sanitario de parte de autoridades municipales y del Ministerio provincial de Salud"."La recomendación es no salir ni circular. Y tenemos que tener especiales precauciones en Paraná, Santa Ana e Islas del Ibicuy, donde se registra la transmisión por conglomerado, y donde no están habilitadas las actividades al aire libre, gastronómicas, y demás", remarcó la ministra."Lo que sí puede suceder es la circulación dentro de los departamentos porque la provincia se mantiene en una etapa de distanciamiento", acotó al tiempo que comentó: "Ayer se autorizó el servicio de transporte interurbano en el departamento Colón porque se consideró que salió de la situación de contagio que tenía hace un mes atrás"."En Paraná, sigamos cuidándonos y procurando no circular", sentenció.