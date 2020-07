González García cree que la curva de Covid-19 puede bajar "en dos o tres días"

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró que la curva de casos de coronavirus puede empezar a bajar "en dos o tres días" y consideró "una idea descabellada" separar al AMBA entre Ciudad y Provincia en el marco del aislamiento obligatorio para enfrentar la pandemia.Consultado por el incremento de decesos y contagios de coronavirus en los últimos días, González García dijo al canal C5N: "Estamos en un momento delicado y vamos a seguir subiendo; creo que en dos o tres días esta curva que venía ascendiendo y sigue subiendo, como inercia de los días anteriores, realmente empiece a bajar, ojalá acierte"."Si bien tenemos algo más del 40% de camas disponibles en el AMBA también hicimos una expansión de casi 40% y eso nos permite evitar que tengamos los problemas de otros países", consideró.González García sostuvo que "tenemos que trabajar más intensamente en un territorio tan vasto como el AMBA. El tema central es coordinar, mejorar la coordinación, trabajando municipios, provincia y Nación. Hoy trabajamos en eso con el gobernador Kicillof", con quien se reunió a fin de "analizar la situación epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la próxima fase".Consultado sobre las opiniones de separar a la Provincia de Buenos Aires de la Ciudad en el marco del aislamiento para enfrentar la pandemia, el ministro de Salud opinó que le parece "una idea descabellada"."No lo entiendo. El AMBA, una de las megalópolis más grandes del mundo con una solución absoluta de continuidad; no vamos a creer que la General Paz o el Riachuelo van a ser una frontera para el virus. El virus va y viene con la gente. Vino desde Europa a la Ciudad y fue expandiéndose al conurbano y todo el país", agregó a C5N."La mayoría de los casos en el país suceden por alguien que viaja desde este distrito, el AMBA. Separarlo me parece una idea descabellada. La estrategia en conjunto es indisoluble", abundó.Respecto de la nueva fase del aislamiento en el AMBA que concluye el 17 de julio, González García expuso que "recién sobre el fin de la semana próxima veremos qué resultado ha tenido, que también depende del cumplimiento de las personas, que a veces no es el mismo. Si hacemos mejor las cosas vamos a salir cuanto antes".Acerca del contagio de coronavirus del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el ministro de Salud señaló que es una "consecuencia de su actitud, que lamentablemente no le pasa solo a él sino también al pueblo brasileño. Los países que han tenido la idea de dejar en libertad a todo en nombre de una falsa libertad, la única libertad que han tenido es la de contagiarse casi; se les complicó la vida, la economía de muchas personas. Algo parecido le pasó a Estados Unidos"."Por eso, hay que elogiar la actitud de los gobernadores y todas las jurisdicciones de Argentina" para enfrentar la pandemia, amplió.Asimismo, calificó como "una gran alegría" haber anunciado el control del brote de sarampión que surgió en el país en agosto de 2019."Trabajamos muy intensamente con las jurisdicciones que tenían más casos. Podíamos perder la categoría de ser un país libre de sarampión. Compramos millones de vacunas y salimos a vacunar, incluso con una nueva dosis antes de cumplir el año y eso dio resultado y estamos al borde de ser declarados nuevamente país libre de sarampión", sostuvo. (Télam)