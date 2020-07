Coronavirus: "Si liberamos mucho el Amba, estallan Rosario y Córdoba"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo hoy que si se liberan mucho las restricciones por la pandemia de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), "estallan Córdoba y Rosario".



"No hay que confundirse, si nosotros liberamos mucho el AMBA te estalla Rosario, Córdoba, porque el 95 por ciento de los casos que aparecen en otras partes del país es porque pasaron por AMBA", explicó el ministro.



Y agregó, "si vos liberás son millones de personas que van a a interactuar y terminan en Entre Ríos, en Córdoba y Santa Fe, y no son uno o dos, son 40 casos por día".



"Estas infecciones se contagian como una mancha de aceite, empiezan por un lugar donde hubo algún ingreso externo y luego se va corriendo, notamos cómo se va corriendo desde la Ciudad de Buenos Aires al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón (del conurbano)", afirmó el ministro en diálogo con Radio Con Vos.



Gollan sostuvo que "el primer cordón entra en una especie de estabilidad, el segundo cordón poco menos y tercer cordón es donde duplica más porque son casos nuevos".



"Se va corriendo como una mancha de aceite, en este gran conglomerado que es el AMBA, y no podemos verlo por separado porque tiende a la homogenización esa mancha que se extiende", agregó.



Argentina registró ayer la cifra más alta de fallecidos en un solo día por coronavirus, con 75 decesos, por lo que suman 1.582 los muertos y 80.447 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



"Llamó la atención el número de ayer, tuvimos un día de mucha mortalidad", dijo el ministro, que sin embargo señaló que "la tasa de letalidad -muertos por cantidad de casos detectados- venía bajando mucho".



"Lo de ayer me sorprendió, puede ser circunstancial. Si seguimos la secuencia histórica, veníamos bien con la tasa de letalidad, es una tasa que venía bajando, es preocupante ver lo de ayer", reafirmó.



En ese sentido, el funcionario bonaerense dijo que habrá que ver cómo evolucionará el virus en Argentina, si será igual que en España, y también mencionó que "hay una nueva cepa más contagiosa en Corea (del Sur)".



"El virus tiene a la ciencia muy desorientada cuando parece que lo conocemos, hay algo nuevo", advirtió Gollan.



En relación a las medidas que adoptará la Ciudad y la provincia de Buenos Aires después del 17 de julio, cuando concluye el período de mayores restricciones en el AMBA, dijo que "al ser toda una gran masa humana que vive junta en una superficie pequeña, las estrategias deben ser lo más consensuadas y homogéneas posibles, y en eso estamos trabajando".



Sobre los runners en la Ciudad, actividad que fue prohibida en la nueva fase de cuarentena, Gollan dijo que "el mensaje ayudaba a que en las plazas del conurbano, la gente también empezaba a salir".



"Da la sensación de reclamo, si ellos pueden nosotros también, es una discusión menor epidemiológicamente hablando, si no fuera por el mensaje o ejemplo que pueden dar", acotó el ministro.



En relación a la ocupación de camas en terapia intensiva, dijo que quedan en la Provincia un 39 ó 40% de camas libres, pero que no solo se ocupan por Covid-19, y remarcó que en Buenos Aires el 40% de la población no tiene obra social o prepaga, por lo que los hospitales públicos reciben una demanda "muy fuerte" de atención.



Con respecto a la finalización del aislamiento social, aseguró que "no tengo una bola de cristal, no es magia, quiero que sea lo antes posible, hacemos todo para que lo antes posible podamos liberar, para abrir actividades sin poner en riesgo vidas".



"Hacemos ese llamado a la sociedad, de respetar lo pedido. Si hacemos bien esta etapa, seguramente el próximo 17 podremos recuperar algunas cosas que no podíamos hacer", concluyó.