Zaffaroni pide investigar los "u$s 88 mil millones robados" en el macrismo

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, aseguró hoy que la justicia, así como lo hace con el espionaje ilegal, debe "investigar" qué paso con los "88 mil millones de dólares que se robaron" durante el gobierno de Mauricio Macri.En ese sentido, Zaffaroni expresó: "Esto es importante que se vaya investigando, ya lo sospechábamos, pero hay algo que me desconcierta, que se investigue lo de los espías cuando en realidad se robaron 88 mil millones de dólares".Consideró que "es correcto que se investigue" lo del espionaje, pero aseguró que "habría que investigar otras cosas".El actual miembro de la Corte Americana de Derechos Humanos, en declaraciones radiales formuladas al programa "Volver a las fuentes" por radio La990, se mostró interesado en el avance de la investigación sobre "la salida de miles de millones de dólares" de la Argentina."Naturalmente debe haber guaridas fiscales", afirmó Zaffaroni, sobre los ex funcionarios macristas, quienes según indicó "se sienten amenazados por la justicia" y utilizan "recursos extremos" para su defensa, aludiendo al comunicado crítico de Juntos por el Cambio sobre la muerte de Fabián Gutiérrez.Al respecto, señaló: "Es un hecho policial, no lo normalizo, pero lamentablemente no es la primera vez que sucede un hecho de homofobia de esta naturaleza con característica de ensañamiento".Con esto "está todo dicho", dijo Zaffaroni al considerar que cuando la oposición "se siente amenazada" es "porque sabe lo que ha hecho" y apela a "recursos miserables".El ex integrante del máximo tribunal de justicia argentino evaluó, además, que con el accionar judicial "se van a descubrir maniobras", al sostener que "no desaparecen miles de millones sin dejar huellas".Zaffaroni precisó que durante el gobierno de Macri se hizo "una serie de cosas que no están nada claras".