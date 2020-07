Proyecto de Juntos por el Cambio: Bono extraordinario de $5.000 para docentes

Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que docentes cobren un bono extraordinario de 5.000 pesos. La iniciativa fue elaborada por el diputado nacional de la UCR José Riccardo y apunta a otorgar "el pago de una asignación mensual estímulo a la efectiva prestación de servicios, de carácter no remunerativo" por la suma mencionada.



Los beneficiarios serían "los docentes de todos los niveles educativos que integran el sistema nacional de educación, y que hayan estado a cargo de tareas para sostener el vínculo educativo con los alumnos durante el período de aislamiento por la pandemia".



"La asignación consistirá en el pago de cinco mil pesos para las tareas prestadas desde el mes de abril, y por los meses que dure la suspensión total de clases presenciales, según la jurisdicción, y estará a cargo del Estado Nacional", explicó Riccardo, quien preside la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados.



Según la iniciativa legislativa, "esta asignación estímulo se abonará por trabajador, tenga uno o más empleadores, y será proporcional a las horas de servicio que preste para quienes no cubran turnos completos y el beneficio cesará tan pronto se implemente un sistema de reanudación de las clases presenciales, aún en el caso en que sea combinado con otras impartidas como educación a distancia".



"No hay sector político que no diga que el trabajo docente debe ser jerarquizado, y nos comprometemos una y otra vez a tomarlo en cuenta al momento de establecer prioridades. Hoy tenemos la oportunidad de ser consecuentes con eso, y reconocer esta prestación de un servicio extraordinario, otorgándole un reconocimiento de carácter económico", concluyó el referente radical de San Luis.