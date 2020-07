Dos Municipios entrerrianos declararon asueto y receso hasta el 24 de julio

Lo decidido en Villaguay

Lo que estableció Diamante

Dos Municipios entrerrianos declararon asueto y receso de invierno, tal como se establece en todos los niveles de la educación entrerriana y que podría asemejarse, a la feria judicial de invierno que establece cada año, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.Si bien, uno de los municipios reconoce en su comunicado, que dicha medida, ha sido establecida también en años anteriores, la declaración de asueto y receso de invierno, no deja de llamar la atención en este contexto de pandemia.Cabe aclarar que ambas municipalidades, Villaguay y Diamante, dispusieron que están exceptuados de dicha medida, la prestación de servicios públicos esenciales.Villaguay dispuso otorgar al personal municipal un asueto y un receso de invierno, tal como se hiciera años anteriores, supo Elonce.Diamante, en tanto, estableció que se "disponga de un receso administrativo con vacaciones obligatorias".El Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villaguay, encabezado por Claudia Monjo, ha considerado la posibilidad de otorgar al personal municipal un asueto y un receso de invierno, tal como se hiciera años anteriores.El mismo se otorgará en calidad de asueto desde el día 13 al 17 de Julio inclusive y en calidad de receso a cuenta de la licencia anual ordinaria, desde el día 20 al 24 de Julio inclusive en concordancia con las vacaciones de invierno escolares.El asueto no determinará la suspensión de todas las funciones del estado Municipal, pues se prevé la excepción de este asueto a las prestaciones de servicios públicos esenciales, áreas en las que quedará una guardia con el objeto de no resentir los mismos, bajo la responsabilidad de los titulares de cada repartición correspondienteEn ese sentido el Decreto Nº 219/2020 establece otorgar asueto desde el 13 al 17 de Julio inclusive y en calidad de receso a cuenta de licencia anual ordinaria desde el 20 al 24 de Julio inclusive, coincidente con el receso escolar de invierno dispuesto por el Gobierno Provincial.El Presidente Municipal de Diamante, Juan Carlos Darrichón, resolvió a través del Decreto Nº244 que se "disponga de un receso administrativo con vacaciones obligatorias".La decisión se instrumenta "para unificar las licencias de los agentes, dando como resultado que la mayoría del personal pueda acceder a este beneficio con el objeto de pasar este período con su familia. A la par, se obtiene una merma en los gastos fijos", sostuvo la misiva.Cabe señalar que corresponde "a todas las áreas municipales a excepción de los servicios esenciales, tales como recolección de residuos, limpieza, alumbrado público, funcionamiento de comedores infantiles y Salud Pública".Queda establecido por Decreto que, desde el 13 al 17 de julio será "asueto administrativo"; y desde el 20 al 24 como "receso administrativo con vacaciones obligatorias".