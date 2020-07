Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito extienden restricciones

Informe

Paraná La manera en la que rastrean nuevos casos de coronavirus en Paraná

; la vicegobernadora Laura Stratta; los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; de Oro Verde, Oscar Toledo, y de San Benito, Exequiel Donda; los ministros de Economía, Hugo Ballay; Salud, Sonia Velázquez; Gobierno, Rosario Romero; Desarrollo Social, Marisa Paira; Producción, Juan José Bahillo; y Planeamiento, Marcelo Richard; el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes; miembros del gabinete provincial; e integrantes del COES, analizaron la situación epidemiológica. Allí se anunció que se enviará un informe a Nación para que se evalúe la clasificación epidemiológica.Al término del encuentro, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, comentó: ", particularmente por la evaluación de algunos casos que se detectaron relacionados a casos en investigación todavía que no hemos podido encontrar el nexo epidemiológico y también por el ingreso en este momento de cinco pacientes que están en terapia intensiva en distintos nosocomios de la ciudad".En lo que respecta a la ciudad de Paraná, dijo que la situación sigue siendo "por conglomerado pero hoy vamos a elevar un informe al Ministerio de Salud de la Nación, específicamente a la Dirección Nacional de Epidemiología, para que se evalúe la clasificación epidemiológica".A su turno, el secretario legal y administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, comentó que, de acuerdo a las recomendaciones que recibieron desde el Ministerio de Salud y por el agravamiento de la situación en Paraná y el área Metropolitana, "las medidas que habíamos tomado en cuanto a suspensión de algunas habilitaciones, van a continuar vigentes".Luego, afirmó: "Seguimos igual lo indicado en el decreto que sacamos hace una semana, que era prorrogado de la semana anterior. Obviamente esto es porque la situación se ha agravado y es por eso que se recomienda extremar al máximo lo que es el distanciamiento social, evitar los contactos físicos, para que Salud pueda controlar lo que es la situación en los nosocomios"., comentó que "la reunión fue muy fructífera, puesto que nos comunicaron los casos por conglomerado que se han dado y hemos llegado a la decisión de extender las restricciones que teníamos los cuatro municipios. Esto se va a ir evaluando día a día. Hay muchos casos cuyos nexos están todavía en investigación"."Tenemos que ser más cuidadosos que nunca", sostuvo el jefe comunal, al tiempo que indicó que "si no podemos bajar la curva, vamos a tener que volver a etapas anteriores". A ello agregó que "tenemos que trabajar todos juntos y la gente tiene que tomar conciencia que esto es un problema de todos, no sólo de las municipalidades, ni de la provincia".El informe del Ministerio de Salud de la provincia que se presentó en la reunión destaca que el número de casos en el conglomerado supera los 120 y que en las últimas semanas se detectaron casos con nexos epidemiológicos en investigación.Asimismo,También da cuenta que se han identificado más de 350 contactos estrechos de los casos confirmados, de los cuales alrededor de 90 resultaron casos confirmados. Quedan varios en seguimiento clínico.En cuanto a la distribución geográfica de esos casos, indica que es dispersa y se han observado concentración en algunas zonas de la ciudad de Paraná.A ello, agrega que surge la necesidad de implementar medidas que importen el contacto físico, asegurando el distanciamiento social.