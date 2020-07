"Si las clases presenciales deberían ser hoy, las condiciones no estarían dadas", confirmó el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo.En Paraná, ya son 137 los casos de coronavirus. De hecho, este lunes se registraron cinco nuevos casos de COVID-19 y según se informó desde Epidemiología, tres de esos casos son contactos estrechos de pacientes que dieron positivo y otros los dos restantes, se encuentran en estudio sus nexos epidemiológicos.En la oportunidad, Garcilazo explicó que "las situaciones epidemiológicas son dinámicas". Y en ese sentido, comparó: "Ya lo vimos en Colón e Islas, donde hubo trasmisión local de coronavirus y al cabo de unas semanas se pudo controlar"."Por lo tanto, no podemos prever cuál será la situación epidemiológica en agosto", sentenció al remarcar: "Hoy no están dadas las condiciones" para el regreso a clases en Paraná. la ministra de Salud, Sonia Velázquez , confirmó aque "la provincia de Entre Ríos está en condiciones sanitarias de regresar a clases (presenciales) en agosto". En la oportunidad, había adelantado quiénes serían los primeros en volver a las aulas, y comunicó que se trabaja en los protocolos de cuidado para el eventual retorno a las aulas.

Paraná Continuarán las restricciones a actividades habilitadas en Paraná