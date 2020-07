"No pensamos que la solución sea mantener el IFE in eternum", dijo el Presidente

"El IFE es una solución de emergencia, nosotros no pensamos que la solución sea mantener el IFE in eternum. Lo que nosotros necesitamos es que cuando el 17 de julio termine esta cuarentena que estamos pasando ahora, fijemos el horizonte y empecemos a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo. Esa es nuestra tarea y eso lo vamos a hacer en cuanto la cuarentena termine", señaló el presidente Alberto Fernández."Tampoco vamos a arreglar el problema de un día para el otro y va a haber millones de argentinos que van a seguir necesitando la solidaridad del resto de la sociedad, y eso es lo que vamos a hacer, no vamos a soltarles la mano", agregó el jefe del Estado.Sostuvo que el IFE "demuestra el estado en el que quedó el país, 9 millones de argentinos a los que el Estado no registraba, que los empezó a registrar a partir del IFE"."Es una tarea que en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia lo estamos viendo con Axel (Kicillof) y con Horacio (Rodríguez Larreta), ver cómo juntos volvemos a poner en marcha la región, que concentra una parte importante del producto bruto argentino", agregó en diálogo con FM Milenium.Por último, sobre la continuidad de la cuarentena, explicó: "Vamos a ver cuáles son los resultados que vamos a conocer a mediados de esta semana, vamos a ver cómo evoluciona; todos queremos flexibilizarlo, lo que no queremos es flexibilizar la cuarentena poniendo en riesgo la salud de los argentinos".