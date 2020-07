Comité de la UCR pidió "medidas claras y concretas" ante la crisis

El comité de la capital de la Unión Cívica Radical, el bloque de concejales y los diputados provinciales Lucía Varisco y Eduardo Solari ante la extrema crisis que sufre el país, expresaron "la necesidad que se implementen medidas claras y concretas, que tengan en cuenta no solo el hecho de evitar la propagación de la pandemia, sino al mismo tiempo, con los protocolos y controles necesarios, se permitan actividades económicas que no ponen en riesgo la salud de nuestra población".



"Cualquier opinión en este sentido generará discusiones y polémicas, incluso elogios o críticas intencionadas según el posicionamiento político que cada uno tenga. Pero creemos que lo peor es el silencio. Creemos que hay que jugarse en alternativas que saquen a nuestros ciudadanos de la angustia y la incertidumbre que padecen", indicaron.



En nuestra provincia, "la circulación del virus y la consiguiente desvastación económica nos condena al fracaso. En este sentido la presencia de la gente en las calles, y el incumplimiento de las más elementales normas de cuidado, muestran la inexistencia de controles y de cumplimiento de los protocolos".



Es un hecho concreto que "nuestros ciudadanos necesitan, ante la realidad de su presencia en las calles de la ciudad, disposiciones claras y precisas. En este sentido debe mantenerse la prohibición de cualquier actividad que signifique aglomeración de gente, y debe hacerse de manera estricta. Eventos culturales o deportivos, espectáculos, por ejemplo, deberán seguir manteniendo la prohibición de su realización. A la vez que no se puede dejar de controlar el tránsito que ingresa a la provincia, a través del túnel subfluvial, como han constatado los medios periodísticos la ausencia en muchos momentos de los controles necesarios".



En cuanto a las actividades comerciales, incluidas las gastronómicas, "consideramos que bajo el cumplimiento de los protocolos respectivos y el indispensable contralor del estado, deben ser permitidas".



"Apelamos entones a tres cuestiones esenciales. Que la actividad comercial funcione, bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos; el control estricto del Estado, cosa que no se hace actualmente, y la responsabilidad de cada ciudadano en cuanto a distancia social y los tópicos elementales para evitar contactos", remarcaron.



Por último "resulta indispensable insistir más que nunca en lo más simple como el lavado de manos, hasta la investigación ante una persona infectada de la procedencia y circulación del virus para cerrar el círculo de contagio, como aumentar geométricamente los testeos en la ciudad".



"Solo así podremos mantener la no propagación de la pandemia, y a su vez permitir la mínima actividad económica que nuestro sistema requiere", finalizaron.