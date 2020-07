La vuelta a clases: El ministro Trotta habló de aulas de "15 o 10 estudiantes"

Política Trotta confirmó que la vuelta a clases podría darse en algunos departamentos

Restringir contactos

Sin repetir

Salario docente

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó hoy que el sistema educativo tendrá un "desafío dual hasta que haya una vacuna contra el Covid-19", por lo que los alumnos volverán a las aulas "algunos días", en tanto, asistirán a las mismas, menos alumnos."Tenemos un desafío dual hasta que haya una vacuna contra el Covid-19. Estamos trabajando en un protocolo que permita el regreso seguro a las aulas", subrayó Trotta en declaraciones radiales.El ex rector de la UMET manifestó que "cada provincia está en una situación distinta a la que está el AMBA": "En el resto de las provincias podemos pensar en un regreso a las aulas"."Lo primero que tenemos que hacer es correr el horario de ingreso para no hacerlo coincidir con la hora pico del mercado de trabajo", consideró.En ese sentido, remarcó que "en un aula donde había 30 estudiantes, ahora van a ir 15 o 10": "Se van a tener que restringir los contactos entre los chicos de otros grados".También expresó que, en esta vuelta a clases, "el recreo va a tener que dejar de ser un encuentro entre chicos de grados distintos y van a tener que salir en horarios escalonados"."La forma de resolver esto es que haya clases algunos días en la escuela y otros en la casa", subrayó."En el hogar hay que seguir con el plan establecido por el docente. Esta es una manera de reestablecer el vínculo entre alumno y docente", indicó.Asimismo, expresó que, en base al "enorme esfuerzo" que se está haciendo, los alumnos no podrán repetir este año."No se puede aprender en el hogar lo mismo que se aprende en la escuela. Vamos a garantizar que se incorporen todos los saberes. Estamos trabajando en lo que es la unidad pedagógica", aseguró.Por último, remarcó que se está trabajando para darle una respuesta salarial a los docentes: "Estamos discutiendo los distintos aspectos que incluye la paritaria nacional, por supuesto en una situación muy compleja", remarcó.