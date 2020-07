Espionaje: El juez Villena fue apartado de la causa

La Cámara Federal de La Plata apartó hoy al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, luego de que abogados de ex espías involucrados en el expediente lo recusaran por haber autorizado algunas de las órdenes de inteligencia sospechadas.



La decisión judicial se tomó a partir de la recusación que plantearon varios abogados de los ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes cuestionaron la competencia del magistrado en esta causa.



Como consecuencia de su apartamiento, el expediente quedará en manos de su par Juan Pablo Auge.



La recusación contra Villena había sido presentada por los abogados Alfredo Oliván, que representa al ex agente penitenciario Jorge "Turco" Sáez, y Fernando Sicilia, que patrocina a los ex miembros de la AFI Facundo Melo y Leandro Araque.



Según los letrados, "las referencias periodísticas y las manifestaciones indicadas colocarían al juez recusado como responsable de un hecho ilícito o, eventualmente, como damnificado por un delito contra la administración de justicia".



La referencia de los abogados es al hecho de que Villena había avalado algunas de las tareas sospechadas, por lo que cuestionaron que no podía ser juez y parte de manera simultánea.