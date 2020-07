Plan Detectar: En 72 horas se visitaron más de 1.107 domicilios

Durante el encuentro se puso de relieve la necesidad de un contrato social entre la población, las instituciones públicas y privadas, y los comerciantes para respetar los protocolos, para que se pueda garantizar el estatus sanitario de cada ciudad y poder controlar la pandemia.



En la capital entrerriana, por su densidad poblacional, los esfuerzos están focalizados en evitar la circulación comunitaria, para lo cual el trabajo articulado entre el gobierno local y provincial es clave.



El gabinete entrerriano analizó junto al Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) la situación sanitaria frente a la pandemia de coronavirus.



El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora, Laura Stratta; quien señaló que el encuentro se realizó a pedido del gobernador Gustavo Bordet. "Fue una reunión del gabinete provincial con el Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES), que es el comité que viene monitoreando en la provincia de Entre Ríos esta emergencia sanitaria y definiendo estrategias en conjunto para poder abordar esta situación en cada uno de los departamentos y localidades de la provincia".



"Para nosotros es muy importante poder escuchar cual es la situación epidemiológica al día de hoy, cuales han sido las respuestas qué en cada una de las localidades han tenido los municipios y el trabajo articulado justamente para poder mitigar la cantidad de casos que se vienen presentando".



En este sentido, apuntó que "esta fue una reunión donde también pudimos analizar lo que viene sucediendo la ciudad de Paraná, dónde tenemos también concentrada la mirada y donde también tenemos que definir estrategias que nos permitan bajar la cantidad de casos, evitar llegar a una fase de circulación comunitaria, para poder sostener este estatus necesitamos de mucho trabajo preventivo y de control".



"Este es nuestro compromiso en la ejecución de las políticas públicas que abordamos contando con la responsabilidad ciudadana. Necesitamos seguir apelando al civismo, a la gran responsabilidad que ha tenido nuestra sociedad porque cada vez que nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a otros y estamos cuidando un capital que tiene que ver con preservar la vida y la salud".



Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, apuntó que "necesitamos seguir fortaleciendo y reforzando el tema del cumplimiento de los protocolos. Yo creo que la ciudadanía tiene que seguir concientizandose de qué comportamiento es esencial, sobretodo el comportamiento del distanciamiento físico y también el resguardo de las personas con factores de riesgo, sobre todo para no exponer a los grupos de riesgos y a los adultos mayores que hemos trabajado muchísimo".



En este marco, agregó que "teniendo en cuenta que Paraná es una ciudad con un componente poblacional muy importante a nivel de la densidad poblacional, la circulación de las personas tiene que disminuir un poco más en función y también ir administrando este comportamiento del virus que tiene como particularidad que se propaga con mucha celeridad y también tiene una alta contagiosidad".



En ese sentido hizo referencia, a "poder cuidar el status quo como decía nuestra vicegobernadora de que los servicios de salud pueda tener esta capacidad en la que nos hemos preparado estos cuatro meses con mucha inversión presupuestaria y también mucha inversión económica que ha sido puesto en la red de servios de salud", y dijo que hay que "tener en cuenta que Paraná no es solamente la capital de provincia sino también es la red sanitaria de referencia de toda la provincia en la mayor complejidad resolutiva y también de la región sanitaria uno", precisó Velazquez.



"Esto significa que nosotros tenemos concentrada la resolución del riesgo sanitario en el componente pediátrico y también en el componente de adultos y en ese sentido si nosotros llegamos a pasar de una fase de clasificación epidemiológica siguiente que es la circulación comunitaria va a ser muy complejo. Digo va a ser muy complejo y va a traer consecuencias que nadie quisiera en cuanto a poder acompañar este proceso porque tenemos en cuenta todos los factores", dijo Velazquez.



Y agregó: "Acá tenemos en cuenta los determinantes sociales y económicos que está teniendo muy en cuenta el señor gobernador para poder llevar adelante esta administración de la pandemia con mucha responsabilidad, con mucho acompañamiento", y resaltó: "Pero obviamente que necesitamos esta democratización no solamente de toma de decisiones sino de toma de consciencia y también de un cierto contrato social entre las instituciones publicas, entre las instituciones privadas, entre los comerciantes para que también cuiden su protocolo y también con los decisores locales para seguir trabajando en una gobernanza que pueda garantizar este estatus sanitario que necesitamos seguir cuidando en estas localidades", manifestó la ministra de Salud.



Velázquez indicó que "así se ha trabajado con Colón, que hemos podido salir de una transmisión local por conglomerado, con mucha responsabilidad y un esfuerzo importante que han hecho no solamente los comerciantes locales, sino también los equipos de salud y los municipios de ese corredor que tenía transmisión local por conglomerados". En ese sentido, agregó que del mismo modo lo han hecho Ibicuy, y lo está haciendo Santa Ana, también Villa Elisa, entre otras.



Agregó que a través del Coes provincial, "nuestros equipos de salud han hecho una vigilancia importante que tiene que ver con haber realizado las últimas 72 horas, más de 1.107 domicilios, casa por casa en donde se han activado protocolos y donde se ha ido en búsqueda activa de casos sospechosos".



"Eso es lo que hoy particularmente le trajimos a nuestro comité interinstitucional del gobierno de la provincia, nuestra vicegobernadora nos ha escuchado y a su vez hemos intercambiado distintas miradas de los actores locales para poder darnos una estrategia, que es la que llevamos día a día para poder tomar decisiones al respecto".



Participaron los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Gobierno, Rosario Romero y de Producción, Juan José Bahillo, y el secretario general de la gobernación Franco Ferrari.



También el director de Prevención y Seguridad Vial, Gustavo Schierloh y Néstor Blanco en representación del Jefe de la Policía de Entre Ríos.



Por el COES, la secretaria de Salud, Carina Reh; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar del Ministerio de Salud, Guillermo Zanuttini; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo y la coordinadora del Comité de Organización de Emergencias de Salud de la provincia (Coes), María Eva Famin.