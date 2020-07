Gay: "Si hoy no se toman acciones, en el corto plazo los efectos serán peores"

Política La Cámara de Senadores de la provincia convirtió en ley la Emergencia Solidaria

En la primera sesión especial del 141° Período Legislativo, con la asistencia de los 17 senadores provinciales y bajo modalidad virtual, este jueves la Cámara Alta entrerriana completó la sanción de la Ley de Emergencia Solidaria que había recibido media sanción en Diputados.Tras la sesión, el senador por el Departamento Concordia, Armando Gay, habló cony aclaró que las medidas que se implementan a partir de esta ley son "transitorias" y había que tomarlas para evitar "efectos peores" en el corto plazo."Destaco el resultado positivo de la aprobación del proyecto que se convierte en ley. Creo que a nadie le gusta recargar esfuerzos sobre algunos sectores, pero es el momento en donde la dirigencia política tiene la responsabilidad de tomar decisiones. No nos podemos hacer los desentendidos sobre situaciones que si hoy se toman acciones, seguramente en el corto plazo los efectos serán peores", dijo el legislador.Consultado sobre el reclamo de gremios estatales y la negativa de la oposición de acompañar el proyecto, Gay expresó que "hay opiniones a favor y en contra, sabemos que la incidencia sobre la mayor parte de la masa de trabajadores a los que afecta esta iniciativa, es escasa y hay un inciso que habla donde en caso de tener los recursos presupuestarios, se empieza a desestimar ese aporte, comenzando por el piso de 75.000 pesos de salario".Tras ello hizo hincapié en que "el nuevo coronavirus nos pone frente a esta coyuntura, no se trata de una maña de la política aumentar impuestos cuando el Presupuesto no alcanza, como dicen"."La decisión y el espíritu del proyecto es seguir cuidando, salvaguardando y privilegiando la vida de todos los entrerrianos", dijo finalmente el senador concordiense.