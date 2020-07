Docentes advierten "serias dificultades" para el retorno a las aulas en agosto

Política Trotta confirmó que la vuelta a clases podría darse en algunos departamentos

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y sus pares de las provincias buscarán aprobar y rubricar hoy el protocolo oficial que moldeará el retorno a las clases presenciales en el país.Romero, quien también es secretario de Políticas Educativas de la CGT, sostuvo que "las dificultades del sistema educativo en el contexto de la pandemia de coronavirus no son nuevas, y ya quedó demostrado la histórica ausencia del Estado como principal actor y responsable de la educación"."El interior del país es muy distinto a la Capital Federal., aseguró el dirigente gremial.Añadió que el Estado debe invertir hasta agosto próximo para que los establecimientos educacionales "estén en condiciones" y retomen las clases."Deseo que se recupere el dictado de clases, pero. El Gobierno debería informar respecto de qué escuelas están en condiciones", puntualizó.También sostuvo que ante ", más allá de lo político, por lo que el Estado tiene que empezar a acondicionar las escuelas".Además, enfatizó que la mitad de los menores "no pudieron conectarse a internet en el contexto de la pandemia", y pronosticó que a partir de todas esas dificultades "se producirá una gran deserción escolar", en tanto aseveró que el regreso a clases en agosto "es más una posibilidad que una certeza".El miércoles pasado, las autoridades presentaron el protocolo que hoy por la tarde se aprobará en el Consejo Federal de Educación. A cargo de la elaboración del documento estuvo el nuevo consejo asesor para la planificación del regreso a las aulas, un órgano plural compuesto por ministros provinciales, representantes de colegios privados, infectólogos, especialistas en seguridad e higiene, pedagogos e incluso los mismos sindicatos docentes.El protocolo contempla distintas pautas: insumos de higiene obligatorios (agua potable, jabón, alcohol en gel), distanciamiento de por lo menos 1,5 metros, tapabocas en todo momento, entre otras. Las provincias podrán definir sus propias reglas, pero solo si ellas implican medidas más rigurosas, nunca más laxas."Nosotros participamos de la reunión del consejo donde se presentó el protocolo marco. Ahora estamos trabajando para adaptarlo a cada provincia y estamos viendo que hay realidades muy disímiles en todo el país. En principio, nos parece complicada la vuelta tal como están las cosas hoy. Hacen falta muchos recursos para poner en condiciones todas las escuelas. En un mes es poco probable que se pueda lograr a menos que se disponga un aumento significativo en la inversión", señaló Sara García, titular de AMET, el sindicato de los profesores de escuelas técnicas.En las mesas nacionales, CTERA -por su alta cantidad de afiliados- cuenta con mayoría automática. Tiene cinco paritarios y los otros cuatro sindicatos solo uno. Si bien durante estos seis meses se mostraron alineados al oficialismo, también objetaron la fecha de agosto., dijeron sus voceros a Infobae.Según el gremio, cada provincia -al fin y al cabo, las responsables de las escuelas- debería convocar a paritarias y definir en esa instancia la viabilidad de una vuelta escalonada después de las vacaciones de invierno. Otra vez, los edificios escolares poco se parecen entre los distritos.Incluso en los colegios privados, donde se supondría mayor facilidad para cumplir el protocolo, hay reparos. ". En aulas para 20 alumnos, reúnen 35 o más chicos. Será difícil la vuelta si nos detenemos en la densidad de nuestras escuelas. A eso hay sumarle las aulas contiguas, los baños y patios pequeños, y el personal escaso", enumeraron desde SADOP, que representa a los docentes privados.En la conciencia de los sindicatos de maestros está la experiencia fallida de regreso a las aulas que dispuso Jujuy. Apenas algunos días después de reabrir las escuelas rurales, debieron dar marcha atrás por un brote de casos positivos de Covid-19. "Sabemos no será tarea fácil la vuelta. Nosotros velaremos por la salud de las y los compañeros docentes", dicen los gremios.