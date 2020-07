Bordet analizó con senadores oficialistas la emergencia solidaria

Política La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Emergencia Solidaria

"Estamos atentos a los reclamos sectoriales, pero también tenemos la obligación de garantizar un Estado presente, sostener el sistema sanitario, acompañar a los vulnerables y apoyar al sector privado que la viene pasando mal", afirmó la vicegobernadora Laura Stratta.El gobernador estuvo en el Senado, junto a la vicegobernadora; el ministro de Economía, Hugo Ballay y el presidente del bloque del frente Creer, Armando Gay.Al finalizar el encuentro virtual, Stratta explicó que "fue una charla donde pusimos en común todos los aspectos que tienen que ver con esta ley de emergencia solidaria, a quiénes alcanza y la necesidad en este momento", comentó.Agregó: "Estamos en una coyuntura compleja, inédita, en crisis y necesitábamos avanzar en los dispositivos necesarios que nos permitan al Estado cumplir con nuestras obligaciones".También "incorporamos un artículo que plantea que las paritarias se centralicen y que no haya poderes del Estado que tengan paritarias individuales que después impacten en las arcas provinciales".Informó Stratta además, que se incorpora "un artículo en la Cámara de Diputados que sostiene que si la proyecciones del presupuesto garantizan a la provincia un ingreso, aquellos sueldos o personas alcanzadas por la ley que cobran de 75.000 a 100.000 pesos tengan una contemplación especial".Finalmente, destacó que "esto no es un ajuste, sino un aporte solidario en un momento de crisis y en una coyuntura que requiere de mucha responsabilidad de quienes tenemos un rol institucional y debemos resguardar el bien común".Por su parte, el senador Armando Gay, comentó que "son momentos donde esta pandemia nos pone a prueba y realmente nos obliga a tomar decisiones".El legislador afirmó que "uno no puede hacerse el desentendido en situaciones como esta, y si hemos llegado acá es porque se han abordado todas las medidas necesarias".Gay resaltó que "lo recaudado se coparticipa a los municipios, que también han perdido recursos, han visto sus recursos disminuidos de la provincia y también los recursos coparticipables federales han disminuido"."Por eso creo que son momentos donde los dirigentes tienen que tomar decisiones concretas, claras, transitorias y que apelen a la equidad y más que nada a la solidaridad. Por eso hoy tenemos esta responsabilidad de tomar las decisiones y seguir teniendo un Estado protagonista y presente en todos los niveles para hacer frente a esta pandemia", concluyó.