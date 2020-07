Vuelta a las aulas: Nación busca sellar este jueves con provincias el protocolo

Política Trotta confirmó que la vuelta a clases podría darse en algunos departamentos

Un regreso que dibujará una escuela diferente a la conocida, y que se activaría a principios de agosto en distritos con baja o nula circulación viral, indica"Cuenta con un amplio consenso entre todas las provincias, que han participado en el proceso de elaboración", destacaron desde la cartera educativa nacional, y hablaron de "acuerdo federal".Los ministros explorarán además la espinosa cuestión de las fechas. En principio, el calendario escolar -respecto de las vacaciones de invierno y verano- no sufriría cambios."Poner una fecha sería aventurar algo que es imposible hoy de certificar, si (además) no tenemos todavía dimensionado cuál va a ser el pico de la epidemia en el AMBA y a su vez, como onda expansiva al resto del país", aseguró en las últimas horas el justicialista pampeano Sergio Ziliotto, ante El Diario de la Pampa.Ese esquema redundará en que los alumnos no irán todos los días a la escuela -se alternarán grados- y habrá aulas con menos alumnos. Se promueve un modelo de "aula burbuja", con grupos de tres o cuatro estudiantes -respetando la distancia de 1,5 metros- que serán los primeros aislados ante casos confirmados o sospechosos. De ser necesario, luego se aislará al aula por un día (la idea es que no haya contacto entre los distintos grados).Ámbito.com.