Política La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Emergencia Solidaria

"El ajuste lo provoca el PJ, no la pandemia"



La diputada Gracia Jaroslavsky (UCR), votó en contra de la emergencia solidaria que se aprobó este miércoles en la Legislatura. "Entiendan que quienes están en emergencia son las personas que no saben cómo van a vivir después de esta pandemia, no el Estado", dijo. Criticó la falta de debate y apuntó contra Bordet por su reticencia al diálogo: "Nunca pude hablar con él". Denunció que cerraron el debate y no le permitieron presentar una propuesta."No entiendo por qué, ya que se podrían haber seguido los pasos legislativos que corresponden, discutirlo en comisión, hacer aportes y convocar a los afectados, tal vez así hubiésemos podido encontrar mejores alternativas a lo que se está proponiendo", sostuvo.Refiriéndose puntualmente al proyecto que impulsa el Ejecutivo, Jaroslavsky firmó: "Hablan de un aporte solidario, de la solidaridad que tiene que tener la gente para con el Estado, pero hay que decir que en esta situación tan complicada la solidaridad debe ser del Estado para con las personas, no al revés"."En este momento no se le puede pedir esfuerzos a ningún sector, salvo a aquellos que tienen sobrados recursos", dijo y adelantó la presentación de una propuesta al momento del tratamiento en particular.Tras recordar que respaldó muchas de las decisiones que tomó Bordet, la legisladora hizo mención al discurso que el gobernador brindó ante la Asamblea Legislativa en el inicio del actual período ordinario. "En esa oportunidad Bordet dijo que el sistema previsional entrerriano estaba en serias dificultades, que había que provocar una reforma y que para eso iba a convocar a todos a discutir cómo salvar nuestra Caja de Jubilaciones"."El contexto de la pandemia era una oportunidad para avanzar en las modificaciones estructurales que se necesitan en materia de reforma tributaria, en la Caja de Jubilaciones, en lo que respecta a la reforma del Estado, etc. Si el gobierno nos hubiese convocado podríamos haber empezado a discutir todo esto", acotó.Luego apuntó contra la falta de diálogo de Bordet: "Desde que soy legisladora no lo vi nunca al gobernador. Le pedí una audiencia, pero no me la dio. Nunca hablé con él y esto no condice para nada con lo que dijo en la Asamblea Legislativa, donde su discurso parecía tener una visión integral de lo que había que hacer y un grado de conciencia totalmente diferente al que muestra hoy"."Hoy el gobierno nos manda una emergencia porque tiene déficit. Ya sabemos que hay déficit, pero no se va a solucionar con esto, que es un parche de papa. Esto no sirve para nada, sino para condenar a la poca clase media que nos queda", enfatizó Jaroslavsky."Hemos recibido pedidos y reclamos de la gente para que la Legislatura entienda que quienes están en emergencia son las personas que no saben cómo van a vivir después de esta pandemia", sostuvo, y dirigiéndose a sus pares, expresó: "A ver si entienden lo que está pasando. Parece mentira que no se den cuenta que la gente se va a morir de hambre".Luego hizo referencia a quienes dicen que este gobierno nacional llevará a la Argentina a un modelo similar al de Venezuela: "Yo no creo eso, yo creo en el peronismo, en lo nacional y popular, me crié con una foto de Evita y de Perón, entonces no puedo aceptar que no entiendan, que sean tan miopes y que crean que la emergencia tenga que ver con sacarle plata a un tipo que cobra 75 mil pesos"."Pidan donde tienen que pedir, no puede ser que no adviertan que esta sociedad está quebrada, que la actividad económica de esta provincia no sabe cómo va a encontrar una soluciones de continuidad. Convoquen, estamos dispuestos a que se nos llame, a que se nos consulte", subrayó.Sobre el final de su discurso, la diputada Jaroslavsky aseveró: "Voy a votar la emergencia que sea necesaria después que usted, Señor Gobernador, me proponga y diga cómo va a reformar el sistema previsional, cómo va a reformar el Estado, como va a contener el gasto" y agregó que cuando haya un debate público, seguramente habrá coincidencias en cómo refundar la sociedad"."No se necesita mucho tiempo, en pocos meses se puede avanzar con estas reformas, pro no así, no a costa de la solidaridad de la gente porque la gente es la que necesita que ustedes sean solidarios con ellos", concluyó.La propuesta que no fueDurante su alocución, Jaroslavsky había adelantado que al momento de la discusión en particular iba a realizar una propuesta, propuesta que no había podido presentar antes porque el proyecto no fue debatido en comisión.El problema es que cuando el articulado se sometió a discusión y Jaroslavsky iba a presentar su propuesta no pudo hacerlo: "Cerraron el debate y no me dieron la posibilidad de dar a conocer la alternativa que proponía, ni tampoco de fundamentar el voto en particular".Lo que Jaroslavsky propone para que el Estado sume más recursos y evite sacarle dinero a trabajadores y jubilados es "establecer por única vez y en forma extraordinaria un aporte solidario al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., equivalente al 10% de la renta que obtuvo durante todo el período que -por licitación pública- gozó del beneficio de ser agente financiero de la provincia de Entre Ríos".Por su parte, el diputado provincial Julián Maneiro manifestó que "el ajuste exprés que impulsó Bordet significa el más rotundo fracaso del método de gobernar que desde hace 16 años se sostiene en la Provincia y considera al Estado como un apéndice del partido de gobierno (el P.J.), y no como la principal herramienta de desarrollo al servicio del conjunto de los entrerrianos"."No es el COVID-19 responsable de la situación de quebranto del gobierno provincial, la provincia estaba fundida mucho antes de la pandemia, reconocido por el propio gobernador a principios de año cuando planteó una situación difícil. Sin embargo, se ha hecho y se sigue haciendo todo lo contrario a una reforma estructural y la promoción de la actividad privada: se asfixia a la producción entrerriana para sostener y aumentar un gasto público improductivo, ineficiente e ineficaz", dijo.Maneiro enfatizó que "el gobierno debe hacerse cargo de su propia obra: un Estado Provincial quebrado y con un gasto insostenible; y frente a ello no tiene otra idea que el camino de los atajos y parches, para evitar hacer frente a la verdadera causa de la crisis que no es otra que el concepto del Estado al servicio de los dirigentes del P.J. y no de todos los ciudadanos de Entre Ríos; buscando culpables en cualquier lado menos en ellos mismos. Nada dicen de la corrupción estructural y las causas judiciales pendientes".Finalmente, el legislador de la UCR ? Cambiemos, recalcó que "ampararse en el momento de crisis sanitaria y apelar a una "supuesta solidaridad" para subir impuestos a trabajadores, jubilados y productores es el resumen de la situación a la que nos han llevado. Hemos dejado de ser una provincia viable y con herramientas sólidas para el desarrollo económico y social, para pasar a ser una similar a aquellas provincias feudales gobernadas por el P.J., caracterizadas por el atraso, el debilitamiento del sector privado de la economía, la falta de infraestructura, y con un grupo de privilegiados formando parte del círculo del gobierno".