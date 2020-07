Habilitación de gimnasios: Los detalles del anuncio

Política Bordet anunció que habilitan la actividad de los gimnasios en Entre Ríos

En el informe provincial en relación a la situación provincial en torno al Covid-19, el ministro de Producción Juan José Bahillo, señaló que tras una reunión con el gobernador de la provincia y la Ministra de Salud se "autorizó la habitación de gimnasios a partir del lunes 6 de julio".En este sentido, Bahillo explicó que "la lógica de funcionamiento es que la provincia autoriza el funcionamiento de los gimnasios a partir del lunes, pero los municipios en particular habilitarán cuándo volverá la actividad".Y declaró: "", y queda sin efecto para las ciudades que si presentan casos confirmados.Además, señaló que hay otras actividades que se están evaluando habilitar en relación a "los casos activos, y a las vinculaciones estrechas"."En los próximos días habrá nuevas definiciones en relación a la situación epidemiológica", afirmó el funcionario .Bahillo comentó que surgieron diversos inconvenientes en localidades entrerrianas sobre el libre tránsito y aclaró que "mientras no haya alguna ciudad con circulación comunitaria quienes van a distintas ciudades con las autorizaciones correspondientes no se le puede exigir que realicen cuarentena" Cabe destacar que "".A su vez, Bahillo también hizo referencia a los hechos vandálicos que se produjeron en zonas ruares sobre los daños a las silobolsas y dijo que "nos preocupan estos hechos vandálicos que están sucediendo en zonas rurales. Estamos trabajando en". Además, aseguró que están trabajando en una guía de abordaje para la Policía.Y destacó: "Creemos que lo mejor es tomar una posición preventiva sobre actitudes sospechosas en las zonas rurales, es necesario denunciar para evitar estos sucesos"."Se vio un compromiso muy fuerte de los diferentes sectores y están cumpliendo con los protocolos", culminó.