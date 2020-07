"Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente", afirmó Cornejo

El diputado nacional de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo acusó al Gobierno nacional de "perjudicar" a Mendoza al trabar la megaobra de Portezuelo del Viento y propuso separar a la provincia de Argentina.Cornejo se mostró molesto con la Casa Rosada por el revés que tuvo la provincia el viernes en la reunión del COIRCO (el comité de cinco provincias que regula la cuenca del Río Colorado), que pausó la obra de Portezuelo del Viento por el pedido de La Pampa de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.En ese contexto, el titular de la UCR disparó una tesis separatista: "Mendoza tiene todo como para vivir como un país independiente".El diputado nacional sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández orientó el voto de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén en favor de la postura pampeana. "Nos están obligando a separar a Mendoza de la Nación", dijo Cornejo en una radio local.Indicó que Fernández "enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes", al hacer referencia a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, que en los últimos meses cambiaron su postura sobre el estudio de impacto ambiental.Así, el antecesor de Rodolfo Suarez agitó la campaña MendoExit que surgió en las redes sociales el fin de semana. "La verdad que no me gusta separarnos de la Nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Estamos lejos con la actual matriz productiva pero hay que empezar a pensarlo seriamente", afirmó Cornejo. Fuente: LT10/NA