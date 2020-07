Presentaron proyecto para que paguen por tercera el IFE en todas las provincias

Más de 30 diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para pedir al Gobierno que no se excluya a ninguna provincia del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), luego de que se anunciara que se mantendría el beneficio sólo en las zonas más afectadas por el coronavirus y que se encuentren en la primera fase de aislamiento (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chaco).



El diputado nacional, Alejandro Cacace (UCR San Luis), dijo a Cadena 3: "El Gobierno debe considerar que, si bien hay provincias que han pasado a la fase de distanciamiento social tras el aislamiento, no significa que de la noche a la mañana se reactiven sus comercios y su industria, sigue habiendo enormes dificultades para las familias".



"En un contexto donde desde el propio Gobierno se está discutiendo la idea de un ingreso universal hacia adelante como política social creemos que no es momento para recortar esa ayuda para las familias", indicó.