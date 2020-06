Intendentes vecinalistas suman su respaldo al proyecto de Emergencia Solidaria

Los intendentes de Oro verde, Cerrito, Lucas González, Los Charrúas, Valle María y San Benito respaldaron el proyecto de Emergencia Solidaria que envío el poder ejecutivo provincial. Fue luego del encuentro que mantuvieron con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en Oro Verde.En ese sentido, la intendenta remarcó que el proyecto de Emergencia Solidaria "es una buena medida para nosotros porque con toda esta pandemia sentimos la baja en la recaudación en nuestros ingresos, y ante la falta de trabajo en nuestras localidades, nos vemos perjudicados. Pero al ser coparticipables, estos nuevos impuestos mejorarán también nuestros ingresos".Por otra parte, "la situación de Cerrito no escapa de lo que pasa en las comunidades pequeñas como las de Lucas González. La situación a partir de esta pandemia se ha sentido afectada fuertemente. No sólo en la cuestión pública, porque en lo público se sabe que bajó más del 50 por ciento la coparticipación nacional y provincial, sino también la afectación que ha hecho esta prolongación de la cuarentena en cuanto a la habilitación de las actividades", explicó por su parte Palacios."Cerrito tiene una economía que se basa prácticamente en lo rural -indicó- como así también algunas actividades industriales de servicios que se vieron perjudicadas. Entonces, esa situación nos ha afectado a todos", precisó."Si hay alguien que se ha visto beneficiado en estos últimos años y ha tenido ganancias importantes, ha sido el sector financiero. Creo que les corresponde de hacer el esfuerzo", indicó.En otro orden, también coincidió en la importancia de "analizar lo que corresponde a los gastos" del sector público. "Creo que hay que trabajar fuertemente en ese sentido porque será la única forma de ser sustentable en el tiempo y previsibles respecto a obra pública, generar mano de obra y todo lo que respecta al quehacer público".Respecto a la recepción de la ley de Emergencia Solidaria en el sector rural, ambos intendentes coincidieron en "no tenemos productores con grandes cantidades de hectáreas", que es lo que establece el proyecto. "No creo que muchos productores lleguen a esa situación", agregó Boeri."En el medio de la pandemia, estando todos los recursos del Estados encaminados a fortalecer el sistema sanitario y nuestros sistemas de seguridad, los municipios también recibirán el porcentaje, de acuerdo a la Ley de coparticipación provincial, que le corresponda de los tributos que en virtud de esta nueva norma se vaya a recaudar", continuó la ministra.En esa línea, "he encontrado de parte de los intendentes y la intendenta en el caso de Lucas Gonzalez, muy buena disposición, comprensión hacia los propósitos de la norma de emergencia. Habida cuenta de la situación en la que estamos, todos somos conscientes de los esfuerzos compartidos que tenemos que hacer, en especial aquellos que más tienen. En ese sentido hemos encontrado muchas coincidencias", concluyó Romero.