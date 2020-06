"El compromiso con la Agenda 2030 es una política de Estado", afirmó Cafiero

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, presentó hoy el Segundo Informe Voluntario Nacional sobre la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que desde el año 2015 suscribe y promueve Argentina como país miembro de Naciones Unidas."El desarrollo y los posibles rebrotes de la pandemia son un enorme desafío para la comunidad internacional. En ese contexto, Argentina está cumpliendo con los compromisos asumidos, priorizando la vida en un contexto económico mundial particularmente complejo", sostuvo Cafiero desde el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno.El jefe de Gabinete destacó además: "el compromiso de Argentina con la agenda 2030, es una política de Estado que está por encima del gobierno de turno. Cuando hablamos de pobreza cero y otros objetivos, no pueden ser significantes vacíos y un claro ejemplo de ello es que Argentina si bien adhirió a estos objetivos en septiembre 2015, en ese momento su realidad social era mucho más justa de la que vimos cuatro años después, y su situación fiscal era mucho más equilibrada"."No se trata de slogans, ni de frases hechas, en la que todos estamos de acuerdo y se enmarcan dentro de un consenso mundial; se trata de tomar decisiones políticas coherentes con los objetivos que se buscan", puntualizó Cafiero, quien recalcó que "como dijo nuestro Presidente, como dirigentes políticos que somos no tenemos tiempo para pesimismos, estamos y vamos a seguir trabajando para la transformación que nos comprometimos, con la ONU cuando adherimos a esta iniciativa, y especialmente con el compromiso que asumimos con los argentinos el 10 de diciembre, que es volver a poner la Argentina de pie".En ese sentido el jefe de Gabinete resaltó las medidas y acciones de Gobierno que se adoptaron en el marco de la pandemia y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, como el Plan Argentina contra el Hambre para garantizar el derecho a la alimentación y construir soberanía alimentaria; el acceso a medicamentos esenciales para adultos mayores, la asistencia para sostener el empleo y la creación del ministerio de la Mujer, el fortalecimiento del sistema sanitario y un esquema preventivo para evitar un desastre humanitario que hoy es valorado a nivel mundial.Además de Cafiero, participaron la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, organismo responsable de coordinar la implementación de la Agenda 2030 en la Argentina; Roberto Valent, coordinador residente del Sistema de Agencias de Naciones Unidas en el país y Pablo Tettamanti, Secretario de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina.En la misma línea que el ministro, Tolosa Paz, como titular del organismo responsable de coordinar y monitorear la implementación de la Agenda 2030 en Argentina, ratificó el compromiso del Estado, y advirtió que "el punto de inicio para esta nueva década es un endeudamiento externo que representa aproximadamente el 90% del PBI, calificado por el propio Fondo Monetario Internacional como insostenible"Tolosa Paz recordó en ese sentido las palabras del presidente Alberto Fernández "Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. El punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos".Por su parte, el coordinador residente del Sistema de Agencias de Naciones Unidas en el país, Roberto Valent, rememoró las palabras del presidente Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de Marzo, cuando el mandatario argentino dijo que había que "empezar por los últimos para llegar a todos y todas". "Destaco el compromiso del Estado Argentino con el principio de no dejar a nadie atrás", destacó Valent y continuó: "Esto es fundamental y muy apreciado por las Naciones Unidas".Entre los oradores del foro de presentación estuvieron también el Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT (PAMPA 2030), Gerardo Martínez; la Coordinadora de la Alianza Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil en seguimiento de compromisos internacionales, Mabel Bianco; y el Coordinador Temático Alianzas con Sector Privado, PNUD Argentina y Coordinador del Pacto Global Argentina, Flavio Fuertes; el titular del Programa Argentina Futura y asesor presidencial, Alejandro Grimson.La República Argentina adoptó la Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, la paz universal y las alianzas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En julio, la Argentina presentará su Informe Voluntario Nacional ante el Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, en conjunto con otros 26 países.